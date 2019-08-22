Заявления на жилищные сертификаты подали более 3 тыс. пострадавших от наводнения под Иркутском

22.08.19 09:18

Фото администрации Иркутской области

22 августа. Interfax-Russia.ru - Пострадавшие от наводнения жители Иркутской области подали более 3 тыс. заявлений на получение жилищных сертификатов, более 40 семей купили новые дома и квартиры, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

"Принято 3056 заявлений на выдачу жилищных сертификатов, или 51% от общего количества потерявших жилье. Выдан 881 сертификат. Сегодня будет преодолена тысячная планка по выдаче сертификатов", - говорится в сообщении со ссылкой на министра социального развития региона Владимира Родионова.

По информации на утро четверга, 124 семьи уже подобрали новое жилье, 53 - заключили сделку, оплачен 41 сертификат на общую сумму 106,7 млн рублей.

"За каждой группой из 10 семей закреплен социальный работник для консультирования и оказания помощи в подборе жилья. Он сопровождает группу до тех пор, пока все 10 семей не приобретут жилье. Общение с людьми происходит в постоянном режиме", - отмечается в сообщении.

По данным соцзащиты, среди подавших заявления на получение сертификата 53,6% семей намерены остаться в своих муниципалитетах, 37,2% - переехать в другие города и поселки региона, 7,4% - уехать из региона, 1,8% - еще не определились с выбором.

Как сообщалось, во время двух наводнений этим летом в регионе было повреждено 10 тыс. 890 жилых домов, из которых более 5,4 тыс. снесено полностью или не подлежит восстановлению.

Масштабное наводнение в конце июня затронуло 10 районов Иркутской области. Было подтоплено 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек, в том числе 10,45 тыс. детей. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

В конце июля Иркутская область пережила вторую волну наводнения. Были подтоплены 58 населенных пунктов, в том числе города Тулун, Нижнеудинск и Байкальск. Пострадали 1 тыс. 984 дома с населением 5 тыс. 424 человека. Многие дома были подтоплены повторно.