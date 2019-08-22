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22.08.19 09:21

Кириенко: число гостей фестиваля "Таврида-Арт" в Крыму вдвое превысило прогноз

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
22 августа. Interfax-Russia.ru - Больше 45 тысяч зрителей зарегистрировались на первый в России фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт", который в среду открылся в Судаке на юге Крыма, сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Когда мы готовили фестиваль, думали, что, если в первый раз приедет 15-20 тысяч гостей, это будет очень круто. Сегодня в обед мы приняли решение останавливать регистрацию, потому что зарегистрировалось более 45 тысяч человек", - сказал Кириенко на открытии.

По его словам, аналогов фестивалю "Таврида-Арт" в России не было. Кириенко выразил уверенность, что жизнь многих участников изменится по его завершении.

Фестиваль творческих сообществ проводится на территории арт-кластера "Таврида" в районе крымской бухты Капсель с 20 по 26 августа. Именно здесь с 2019 года проходит одноименный форум молодых деятелей культуры и искусств (ранее он располагался в северо-западной части полуострова), а в 2022 году в этом месте будет построен стационарный образовательный центр.

Организаторы называют "Тавриду-Арт" фестивалем фестивалей, который объединит на одной площадке более 4,5 тыс. молодых деятелей культуры и искусств из всех регионов.

Основная часть фестиваля представлена восемью арт-кварталами, посвященными художественному искусству, фольклору, музыке, кино, танцам, юмору, здоровому образу жизни и сохранению исторического наследия страны. Визы для проживания на этих площадках с 20 по 26 августа получили молодые деятели культуры, которые прошли конкурсный отбор.

Они будут участвовать в мастер-классах и кастингах, создавать и защищать творческие проекты. Результатом работы "кварталов" станет арт-манифест - послание миру, сформулированное в художественной форме.

Участники фестиваля могут также принять участие в грантовом конкурсе и получить поддержку на развитие своих проектов - до 3 млн рублей. Всего на эти цели выделено 80 млн рублей.

Зрители смогут посетить "Тавриду-Арт" с 23 по 25 августа. Для них организованы театральный, литературный фестивали, ночь Stand-Up Comedy, рэп-баттлы, авиашоу боевых самолетов и вертолетов Черноморского флота, кинопоказы, спортивная программа, фестиваль КВН и мороженого, выставка регионов, модный показ и другое.

В течение трех дней на главной сцене "Тавриды-Арт" будут проходить концерты с участием звезд рока, рэпа и поп-музыки. В пятницу выступят "Ария", Вячеслав Бутусов, Найк Борзов, Гарик Сукачев и другие, в субботу - Мот, ST, Guf Кравц, Natan. В завершающий день на сцену выйдут Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Юлианна Караулова, "Моя Мишель", а хедлайнером станет группировка "Ленинград".

Организатор проекта - АНО "Центр развития культурных инициатив". Оргкомитет по проведению фестиваля, согласно распоряжению президента РФ, возглавил Кириенко.

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