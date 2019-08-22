На иностранном судне в порту Сахалина обнаружен арсенал оружия "для защиты от пиратов"

22.08.19 09:37

© РИА Новости. Владимир Песня

22 августа. Interfax-Russia.ru - Арсенал холодного оружия обнаружен при таможенно-пограничном контроле на борту иностранного газовоза, прибывшего из Кореи в порт Пригородное на юге Сахалина, сообщает в четверг пресс-служба Сахалинской таможни.

"По факту недекларирования товаров (холодное оружие) по установленной форме Сахалинская таможня возбудила дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ", - говорится в сообщении.

Судно-газовоз, приписанное к порту Панама, прибыло в Пригородное из южнокорейского Чисепо в мае этого года. В генеральной декларации, поданной в Сахалинскую таможню, содержались сведения об отсутствии на борту опасных товаров, в том числе оружия и боеприпасов.

"Однако в ходе пограничного и таможенного контроля в одном из помещений судна был обнаружен специально оборудованный шкаф, в котором находилось 32 металлических предмета - сюрикены, копья, палаши. По словам членов экипажа, оружие было изготовлено кустарным способом в целях защиты судна от "морских пиратов", - отмечает пресс-служба.

Образцы предметов таможня направила на экспертизу, которая подтвердила принадлежность 24-х сюрикенов к холодному оружию.