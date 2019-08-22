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22.08.19 09:37
На иностранном судне в порту Сахалина обнаружен арсенал оружия "для защиты от пиратов"
"По факту недекларирования товаров (холодное оружие) по установленной форме Сахалинская таможня возбудила дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ", - говорится в сообщении.
Судно-газовоз, приписанное к порту Панама, прибыло в Пригородное из южнокорейского Чисепо в мае этого года. В генеральной декларации, поданной в Сахалинскую таможню, содержались сведения об отсутствии на борту опасных товаров, в том числе оружия и боеприпасов.
"Однако в ходе пограничного и таможенного контроля в одном из помещений судна был обнаружен специально оборудованный шкаф, в котором находилось 32 металлических предмета - сюрикены, копья, палаши. По словам членов экипажа, оружие было изготовлено кустарным способом в целях защиты судна от "морских пиратов", - отмечает пресс-служба.
Образцы предметов таможня направила на экспертизу, которая подтвердила принадлежность 24-х сюрикенов к холодному оружию.
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