Запрещенные разработки: Совбез ООН обсудит ракетные испытания и планы США
  
Шаг назад: Франция и США хотят снова G8 с Россией
   
Ущерб на миллиарды: более 17 тыс. жилых домов пострадали от паводка в Приангарье
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
22.08.19 09:41

Более тысячи солдат, павших за Сталинград, перезахоронят под Волгоградом

© РИА Новости. Александр Кондратюк
22 августа. Interfax-Russia.ru - Церемония перезахоронения защитников Сталинграда состоится в четверг на военно-мемориальном кладбище советских воинов возле села Россошка Городищенского района Волгоградской области, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ЮВО.

"В ходе церемонии будут погребены останки более тысячи бойцов Красной армии, погибших во время Сталинградской битвы, личности более 20 из которых удалось установить", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что останки солдат были обнаружены в 2019 году в ходе проведения Вахты Памяти. Начало церемонии запланировано на 10:00 мск.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  22.08.19 08:58
Парк автомобилей каршеринга в Москве увеличится до 30 тыс. к 2020 году
.
  21.08.19 16:47
Еще 13 украинских моряков останутся под стражей до конца октября
.
  21.08.19 16:21
Минимальную пенсию поднимут в Москве
.
  21.08.19 16:14
В Ассоциации защиты бизнеса заявили о давлении следствия на топ-менеджера "Рольфа"
.
  21.08.19 14:48
ГП РФ просит суд изъять имущество полковника ФСБ Черкалина на 6,3 млрд руб. в доход государства
.
  21.08.19 14:28
Защита попросит прекратить дело сестер Хачатурян после ознакомления с материалами
.
  21.08.19 14:24
Кудрин: правоохранители беспрецедентно применяли силу на протестах в Москве
.
  21.08.19 14:03
Московский зоопарк в рамках акции "Ночь кино" покажет фильм про Диндин и Жуи
.
  21.08.19 13:31
МЧС: школы Москвы отвечают противопожарным требованиям и готовы к учебному году
.
  21.08.19 12:45
Памфилова: Собянин взял работу с жалобами на выборы в МГД под личный контроль
.
  21.08.19 12:04
Путин предостерег Запад от искажения исторических фактов в угоду политике
.
  21.08.19 10:52
Великобритания вышла на второе место по импорту промышленной продукции Москвы
.
  21.08.19 10:16
Более 200 тысяч "квадратов" недвижимости построили в ЮЗАО с начала 2019г
.
  21.08.19 10:06
ФСБ просит оставить обвиняемого в шпионаже Уилана под арестом до конца октября
.
  21.08.19 09:06
Семь птенцов фламинго родились этим летом в Московском зоопарке
.
  21.08.19 08:36
Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова
.
  21.08.19 08:28
Ильинка в Москве закрывается для движения до 2 сентября


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket