Более тысячи солдат, павших за Сталинград, перезахоронят под Волгоградом

22.08.19 09:41

© РИА Новости. Александр Кондратюк

22 августа. Interfax-Russia.ru - Церемония перезахоронения защитников Сталинграда состоится в четверг на военно-мемориальном кладбище советских воинов возле села Россошка Городищенского района Волгоградской области, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ЮВО.

"В ходе церемонии будут погребены останки более тысячи бойцов Красной армии, погибших во время Сталинградской битвы, личности более 20 из которых удалось установить", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что останки солдат были обнаружены в 2019 году в ходе проведения Вахты Памяти. Начало церемонии запланировано на 10:00 мск.