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22.08.19 09:43
В Рязанской области начали сев озимых
В 2019 году озимый сев планируется провести на площади более 310 тыс. га. Это на 5,5% меньше, чем в 2018 году, когда озимыми культурами была засеяна максимальная площадь за последние 10 лет - 328 тыс. га.
"В настоящее время посеяно 2,8 тыс. га или 0,9% к запланированному объему", - говорится в сообщении.
Полным ходом идет засыпка семян и доведение их до посевных кондиций. На сегодня при потребности в 80,5 тыс. тонн семян озимых зерновых культур засыпано 58,1 тыс. тонн, 98,4% которых соответствует посевным кондициям.
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