В Рязанской области начали сев озимых

22.08.19 09:43

© РИА Новости. Евгений Биятов

22 августа. Interfax-Russia.ru - Аграрии четырех районов Рязанской области приступили к севу озимых, сообщила пресс-служба Минсельхоза региона.

В 2019 году озимый сев планируется провести на площади более 310 тыс. га. Это на 5,5% меньше, чем в 2018 году, когда озимыми культурами была засеяна максимальная площадь за последние 10 лет - 328 тыс. га.

"В настоящее время посеяно 2,8 тыс. га или 0,9% к запланированному объему", - говорится в сообщении.

Полным ходом идет засыпка семян и доведение их до посевных кондиций. На сегодня при потребности в 80,5 тыс. тонн семян озимых зерновых культур засыпано 58,1 тыс. тонн, 98,4% которых соответствует посевным кондициям.