Мэры городов Сибири, ДФО и Японии встретились на Камчатке

22.08.19 09:47

Фото с сайта правительства Камчатского края

22 августа. Interfax-Russia.ru - В Петропавловске-Камчатском началась XXVII встреча мэров городов Сибири и Дальнего Востока РФ и мэров городов Западного побережья Японии, сообщает в четверг пресс-служба администрации краевого центра.

"В составе делегаций - мэры Хабаровска, Благовещенска, Находки, мэры городов Ниигата и Майдзуру, представители муниципалитетов Тояма и Канадзава и так далее", - говорится в сообщении.

Открыла встречу заместитель председателя правительства Камчатского края Марина Суббота, которая рассказала о сотрудничестве и взаимодействии регионов и стран, отметив, что Камчатка заинтересована в привлечении прямых инвестиций.

"Мы готовы точечно отрабатывать проекты и предложения. Я надеюсь, что после этой встречи наши отношения выйдут на качественно новый уровень и закончатся реализацией конкретных проектов на благо нашего населения и на благо развития регионов", - цитирует пресс-служба Субботу.

Краевой зампред также отметила, что перспективным направлением сотрудничества является туристическая и культурная сфера.

В программе саммита - конференции, семинары, посещение предприятий и туристических объектов Петропавловска-Камчатского. Встреча японских и российских мэров продлится два дня.

Начало таким встречам было положено 49 лет назад. В 1970 году российские и японские градоначальники собрались в первый раз в Хабаровске, чтобы наметить перспективы будущего сотрудничества. С тех пор встречи проходят раз в два года по очереди в России и Японии. В 2015 году гостей принимал российский Владивосток, в 2017 году - японский город Ниигата. Многие российские города имеют своих побратимов в Японии.