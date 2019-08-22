Пятилетняя девочка, найденная в лесу через три дня, доставлена в больницу

22.08.19 09:50

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

22 августа. Interfax-Russia.ru - Пятилетнюю девочку, найденную спасателями и волонтерами в лесу в Нижегородской области через три дня поисков, доставили в больницу, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе регионального Минздрава в четверг.

"Ребенок доставлен бортом санавиации в областную больницу в Нижний Новгород для полного обследования", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС по региону агентству уточнили, что в поисково-спасательной операции были задействованы кинологи c собаками, также спасатели обследовали все ближайшие водоемы.

Командир поисково-спасательной группы "Рысь" Андрей Ермолаев уточнил агентству, что девочка была обнаружена добровольцами их отряда в куче сухих веток.

"У ребенка на ногах были ссадины от веток, девочка сильно истощена и обезвожена. Сразу сказала, что хочет пить и торт", - сказал Ермолаев.

Он отметил, что в ходе поисков добровольцы наткнулись на следы медведя в квадрате лесного массива, где, как предполагали, могла находиться малышка.

"Видели следы медведя, один человек даже слышал рычание. Животное два дня не выходило с места, а это бывает в случаях, когда у него есть рядом самка или нычка еды, мы вдвойне опасались за жизнь Зарины. Но уже после обнаружения девочки нашли там следы маленького медвежонка, очевидно из-за этого медведь и не уходил с места", - добавил собеседник агентства.

Пятилетняя девочка ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района 18 августа днем. СК возбудил уголовное дело по факту ее исчезновения. В поисках ребенка были задействованы сотрудники Следственного комитета, МВД, МЧС по региону, военнослужащие и волонтеры. Ребенок был обнаружен поздно вечером 21 августа.