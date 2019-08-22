Двух последних косаток и шесть белух из "тюрьмы" отправляют к месту выпуска

22.08.19 09:52

Фото с сайта ВНИРО

22 августа. Interfax-Russia.ru - Специалисты начали перегружать четвертую партию китов из вольеров в бухте Средняя Приморского края в автомобили, чтобы вывезти к Охотскому морю в Хабаровском крае для выпуска, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе Всероссийского НИИ океанографии (ВНИРО).

"Погрузка уже началась. Сначала в транспортировочные ванны на фурах грузят белух. Косаток готовят к погрузке", - сообщил собеседник агентства.

Ранее ВНИРО сообщил, что в четверг из "китовой тюрьмы" вывезут последних двух косаток и шесть белух.

Транспортировка китов, как и ранее, будет производиться по отработанной логистической схеме: бухта Средняя - Хабаровск - Николаевск на Амуре - побережье Охотского моря. В Хабаровске контейнеры с животными перегрузят на речной транспорт и отправят к месту выпуска в Николаевский район Хабаровского края. На всех этапах пути животных будут сопровождать тренеры, ветеринары и научные сотрудники.

Как сообщалось, животных из "китовой тюрьмы" в Приморье начали вывозить к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня. Первая партия состояла из двух косаток и шести белух. Вторым и третьим этапами вывезли еще по три косатки.

В "китовой тюрьме" оставались 81 белуха и две косатки.

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую назвали "китовой тюрьмой".

После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.