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22.08.19 10:03

Росатом предложил строить серийные ледоколы "Лидер" по концессии

© РИА Новости. Алексей Даничев
22 августа. Interfax-Russia.ru - Госкорпорация "Росатом" предлагает построить по концессии два из трёх атомных ледоколов "Лидер" для Северного морского пути, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на презентацию госкорпорации.

Первый головной ледокол "Лидер" будет построен "Росатомом" за счет федерального бюджета на верфи "Звезда". Его стоимость гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев оценивал в 120 млрд руб.(с НДС).

В презентации "Росатом" предлагает финансировать второй и третий ледоколы не по госзаказу. Для серийного выпуска ледоколов рассматриваются два варианта: смешанное финансирование бюджета, банков и "Росатома" или концессия с 25%-ным финансированием от государства. В первом случае судостроитель получает аванс и отвечает за работы, а во втором - за проект отвечает концессионер, который помимо строительства должен оказывать еще и услуги по ледокольной проводке судов.

Концессионером должна быть организация "Росатома" - специально созданная проектная компания с ФГУП "Атомфлот". В случае госзаказа она будет заказчиком строительства, получая деньги от "Росатома" и бюджета.

"Росатом" в презентации предлагал остановить выбор на концессии, поскольку большинство грузоперевозчиков еще не утвердили инвестпрограммы, предусматривающие использование ледоколов, и невозможно прогнозировать выручку. Этот вариант принят за основу, сообщил изданию источник, участвующий в проработке проекта. Для этого госкорпорация собирается подавать частную концессионную инициативу, указано в презентации. Это означает, что "Росатом" предложит государству проект, подготовит документы концессии и, если других желающих работать на тех же условиях не окажется, с ним будет подписано соглашение. С учетом предполагаемых сроков начала строительства ледоколов для подготовки и подачи частной концессионной инициативы есть как минимум 2020-2021 годы, считает представитель "Росатома".

Как сообщалось, атомный ледокол "Лидер" мощностью 120 МВт будет построен в 2026-2027 годах на судоверфи "Звезда". В июне глава "Росатома" Лихачев сообщал, что контракт на его строительство готовится к подписанию. Всего в перспективе планируется построить три ледокола "Лидер". Они будут использоваться для обеспечения круглогодичной навигации по Северному морскому пути.

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