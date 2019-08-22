Евкуров прибыл в Оренбургскую область для проверки подготовки войск ЦВО

22.08.19 10:10

© РИА Новости. Алексей Куденко

Москва. 22 августа. ИНТЕРФАКС - Заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров прибыл на полигон Донгуз Оренбургской области для проверки подготовки к стратегическим командно-штабным учениям (СКШУ) "Центр-2019", сообщает Минобороны.

"В ходе рабочей поездки замминистра обороны проведет рекогносцировку районов размещения и применения соединений, воинских частей и подразделений предстоящих учений, примет участие в рабочем совещании, в ходе которого заслушает доклады командования ЦВО, а также должностных лиц видов и родов войск о ходе подготовки к предстоящим стратегическим командно-штабным учениям", - говорится в сообщении.

Также в ходе поездки Евкуров встретится с представителями иностранных военных делегаций.

Ранее сообщалось, что СКШУ "Центр-2019" пройдут в 16 по 21 сентября на полигонах ЦВО и государств-членов ОДКБ. В учениях примут участие около 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.