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22.08.19 10:10
Евкуров прибыл в Оренбургскую область для проверки подготовки войск ЦВО
"В ходе рабочей поездки замминистра обороны проведет рекогносцировку районов размещения и применения соединений, воинских частей и подразделений предстоящих учений, примет участие в рабочем совещании, в ходе которого заслушает доклады командования ЦВО, а также должностных лиц видов и родов войск о ходе подготовки к предстоящим стратегическим командно-штабным учениям", - говорится в сообщении.
Также в ходе поездки Евкуров встретится с представителями иностранных военных делегаций.
Ранее сообщалось, что СКШУ "Центр-2019" пройдут в 16 по 21 сентября на полигонах ЦВО и государств-членов ОДКБ. В учениях примут участие около 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.
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