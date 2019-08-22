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22.08.19 10:22
Весь парк сельхозмашин в Подмосковье планируют оборудовать GPS
"Порядка 20% территорий обрабатывает техника, оснащенная GPS-оборудованием. В перспективе показатель следует увеличить до 100%", - сказал Разин в интервью интернет-порталу правительства Московской области.
Глава ведомства напомнил, что с марта 2019 года подмосковное правительство субсидирует часть затрат аграриев на приобретение GPS-оборудования для сельхозмашин.
Внедрение таких технологий в сельскохозяйственную практику позволяет осуществлять мониторинг выполнения механизаторами технологических процессов и минимизировать затраты на минеральные удобрения, семена и топливо, отметил Разин.
"В перспективе специалисты министерства тоже будут иметь доступ в систему мониторинга сельхозтехники подмосковных хозяйств", - добавил министр.
По его словам, это позволит чиновникам применять в отношении аграриев риск-ориентированный подход, не затрачивая время на выездные проверки.
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