Участники ВЭФ обсудят способы стимулирования экономического роста на Дальнем Востоке

22.08.19 10:27

© РИА Новости. Евгений Биятов

22 августа. Interfax-Russia.ru - Обсуждение основных механизмов и мер по стимулированию экономического роста на Дальнем Востоке состоится в рамках деловой программы V Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября.

Участники сессии "Конкуренция стран за экономический рост. Каков план России?" на ВЭФ рассмотрят российский и международный опыт стимулирования экономики, а также обсудят механизмы, которые необходимы для реализации потенциала роста.

В сессии примут участие представители российских министерств и ведомств, бизнес-сообщества, губернаторы ДФО, а также иностранные эксперты. Модератором дискуссии выступит уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Также на сессии предложат инструменты, которые могут быть включены в "Дорожную карту устойчивого роста несырьевого сектора экономики России". Работа над реализацией этого документа продолжается на базе Аналитического центра правительства России.