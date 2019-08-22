Прокуратура выявила в Хакассии незаконную рубку кедров на 100 млн рублей

22.08.19 10:34

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

22 августа. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено по факту незаконной вырубки кедров в республике Хакасии, которая была выявлена местной прокуратурой при проверке соблюдения законодательства в сфере лесопользования, сообщила в четверг Генпрокуратура РФ.

"Ущерб от незаконной рубки составил свыше 100 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, неизвестный незаконно заготавливал древесину на территории Матурского участкового лесничества в Таштыпском районе Хакасии с ноября 2018 по февраль 2019 года.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы СКР, где на их основании возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

Расследование дела находится на контроле в прокуратуре Таштыпского района.