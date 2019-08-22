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22.08.19 10:41

Около 500 фрагментов печных изразцов 18в найдены вблизи Гоголевского бульвара

Фото с официального сайта мэра Москвы
22 августа. Interfax-Russia.ru - Во время раскопок вблизи Гоголевского бульвара археологами было обнаружено порядка 500 элементов печного убранства, сообщает сайт мэрии Москвы.

"В землю осколки изразцов попали в результате перекладки печи одного из жилых домов. Как предполагают специалисты, это произошло в первой половине XIX века. Сейчас они внимательно изучают находки и пытаются восстановить изразцы по уцелевшим фрагментам, которые хорошо сохранились. После исследований коллекцию передадут в один из московских музеев", - говорится в сообщении.

Керамические изразцы расписаны в монохромной технике оксидом марганца по белой эмали, который и придает изображениям редкий пурпурный оттенок. На них изображены темы как библейских и мифологических сюжетов, так и темы нравственности и воспитания. В сообщении отмечается, что в рисунках зашифрованы государственные и общественные идеи, принципы христианской морали.

Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, слова которого цитируются в сообщении, сообщил о сложности изготовления подобных изразцов.

"Эти рисунки выполнены по сложной технологии, которая пришла в Россию во времена Петра I. После первого обжига плитку покрывали белой эмалью, а затем роспись наносили на сырую, а не на высохшую, как раньше, поверхность. Краски впитывались в эмаль, а затем, во время второго обжига, закреплялись на ней. Благодаря такой технике покрытие получалось прочным, а изображения - очень четкими. Она требовала большого мастерства от художника, так как рисунок на сырой эмали исправить уже было невозможно. Такие изразцы стоили недешево, и позволить их себе могли только состоятельные люди", - сообщил Емельянов.

За последние восемь лет московские археологи нашли около 35 тысяч артефактов.

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