Индустриальный парк планируется открыть в Бахчисарае осенью 2022г

22.08.19 10:48

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

22 августа. Interfax-Russia.ru - Индустриальный парк "Бахчисарай" будет создан в Крыму, сообщила корпорация развития республики.

"Сегодня по ИП "Бахчисарай" заключено 6 меморандумов с потенциальными резидентами индустриальных парков с заявленной общей суммой инвестиций по проектам 6,7 млрд рублей. Реализация этих проектов позволит создать почти 1 тыс. рабочих мест. С учетом подписанных меморандумов индустриальный парк заполнен на 65,4%", - приводятся в пресс-релизе слова гендиректора корпорации развития Крыма Наиля Габбасова.

Следующим этапом в реализации проекта станет прохождение госэкспертизы и выход на строительно-монтажные работы. "Ввод в эксплуатацию индустриального парка намечен на сентябрь 2022 года", - отмечает корпорация.

Стоимость строительства в сообщении не указана.

Площадь участка, на котором хотят разместить парк "Бахчисарай", составит около 97,3 га. В частности, зона, предназначенная для производств III-V класса, займет примерно 67,3 га, транспортно-логистическая - около 7 га, инженерно-техническая - порядка 3,7 га, общественно-деловая зона (для размещения административно-бытового корпуса) - свыше 0,5 га, природно-рекреационная зона - более 18,7 га.

Планируется, что территорию в индустриальном парке будут арендовать компании, которые занимаются производством стройматериалов, комплектов домов, пенокерамических панелей, бетона и бетонных изделий, а также появится производственно-складской комплекс для предприятий малого и среднего бизнеса.