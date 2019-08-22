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22.08.19 11:08

Жители новых микрорайонов Томска теряют в пробках сотни миллионов рублей

© РИА Новости. Максим Блинов
22 августа. Interfax-Russia.ru - Томские ученые подсчитали временные и финансовые потери жителей новых микрорайонов, передвигающихся от места жительства к месту работы и обратно дольше, чем предусмотрено нормативами, речь идет о сотнях миллионов рублей в год.

Исследование ученых Томского политехнического университета (ТПУ) Владимира Базавлука и Эльвины Усеиновой опубликовано в "Вестнике Томского государственного архитектурно-строительного университета". Объектами исследования стали новые микрорайоны в различных частях Томска - "Зеленые горки", "Южные ворота" "Подсолнухи" и "Солнечный".

Ежедневно жители этих микрорайонов выезжают в центр города и другие его части на работу, затем возвращаются обратно. Это приводит к образованию мощных пассажиропотоков, превышающих расчетную пропускную способность дорог - улицы блокируются, образуются автомобильные заторы.

Доля трудоспособного населения, по данным Томскстата, в этих микрорайонах составляет 62%, или около 4-5 тыс. человек в каждом микрорайоне, только в "Южных воротах" - 12,4 тыс. человек. Авторы исследования подсчитали, что половина трудоспособного населения ежедневно ездит на работу и обратно. Расчеты по определенным формулам показали, что годовые потери финансов жителей микрорайона "Южные ворота" совокупно составляют 360 млн рублей в год, остальных микрорайонов - по 140-160 млн рублей в год. Временные потери для жителей каждого из трех микрорайонов - порядка 1 млн часов в год, для "Южных ворот" - 2,3 млн часов.

"Если к этому добавить расходы по стоимости сгоревшего в заторах и простоях автомобилей топлива и нанесенный экологии окружающей среды вред от выхлопных газов, то ущерб становится более серьезным", - говорится в исследовании.

В качестве рекомендаций для решения этих проблем ученые предлагают учитывать прогнозные данные прироста количества автомобилей, создавать новые рабочие места вблизи мест проживания работников, а также неукоснительно соблюдать правило "сначала инфраструктура, а затем застройка".

Томский политехнический университет основан в 1896 году, является первым в Сибири техническим вузом. В Национальном рейтинге университетов 2019 года, подготовленном Международной информационной группой "Интерфакс", ТПУ занимает восьмое место.

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