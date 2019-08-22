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22.08.19 11:22

Дом-музей писателя Леонида Андреева открылся после реставрации в Орле

Фото с сайта БУКОО «Орловский объединённый государственный литературный музей И.С. Тургенева»
22 августа. Interfax-Russia.ru - Литературно-музыкальный вечер состоялся в доме-музея писателя Леонида Андреева на улице 2-я Пушкарная в Орле в честь его открытия после реставрации, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Дом Андреева был закрыт на реставрацию два года назад. В ходе ремонтных работ в музее была заменена кровля, вставлены новые окна, укреплен фундамент. При этом облик дома и детали интерьера были сохранены в первозданном виде.

Пресс-служба отмечает, что в концертной программе в честь открытия дома приняли участие актеры орловского государственного академического театра им. И.С. Тургенева, народный театр Шаблыкинского района, хор русской песни Лавровского сельского дома культуры, различные фольклорные ансамбли, а также гармонисты и частушечницы.

Кроме того, гостям праздника показали театрализованные отрывки из произведений Андреева.

Писатель Леонид Андреев (1871 - 1919гг.), считающийся родоначальником русского экспрессионизма в литературе, родился в Орле. Дом Андреевых был построен в 1874 году Николаем Ивановичем Андреевым (отцом писателя) по его же проекту. Семья прожила в доме 20 лет.

В 1991 году в доме был создан музей писателя.

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