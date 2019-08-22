Аварийно севший в Подмосковье А321 уберут с кукурузного поля к концу недели

22.08.19 11:25

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22 августа. Interfax-Russia.ru - Аварийный Airbus A321 "Уральских авиалиний" может быть вывезен с подмосковного кукурузного поля к концу недели, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"На уборку воздушного судна с поля потребуется порядка трех дней", - сказал источник.

Накануне гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов сообщил агентству "Интерфакс-Урал", что аварийно севший близ аэропорта "Жуковский" самолет A321 не подлежит восстановлению. Самолет "будет утилизирован", заявил он, отвечая на вопрос, принято ли решение специальной комиссией о дальнейшей судьбе воздушного судна.

Прежде чем приступить к работам по непосредственной уборке лайнера с поля предстоит провести комплекс подготовительных работ, в том числе по прокладке технических дорог достаточной устойчивости.

"Необходимо чтобы покрытие выдерживало тягачи массой порядка 90 тонн", - сказал источник.

Работы по уборке самолета в соответствии с законодательством курирует перевозчик, эксплуатирующий аварийный самолет.

Airbus-321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, совершил аварийную посадку утром 15 августа в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области на кукурузном поле. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Причиной происшествия называют попадание птиц в оба двигателя самолета.

Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам самолета, а также наградил остальных членов экипажа орденами Мужества.