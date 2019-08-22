Погибший в шахте Североуральска горняк отвечал за взрывные работы

22.08.19 11:30

© РИА Новости. Александр Кряжев

22 августа. Interfax-Russia.ru - Погибший под завалами в результате горного удара на шахте "Ново-Кальинская" в Североуральске был взрывником и готовился к проведению взрывных работ.

"Мужчина находился на рабочем месте. Осуществлял подготовку к взрывным работам в соответствии с выданным нарядом-заданием", - сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Также установлено, что перед спуском в шахту взрывник прошел инструктаж по технике безопасности и медицинское освидетельствование.

По уточненной информации, горный удар на шахте "Ново-Курьинская" произошел в среду в 15:04 по местному времени на глубине 1,44 тыс. м.

Накануне сообщалось, что обрушение породы произошло в среду на шахте "Ново-Кальинская" в Североуральске на глубине 1 тыс. 240 метров. Заблокированный в результате обрушения рабочий шахты позднее был обнаружен без признаков жизни. Шахта продолжала работать в штатном режиме, эвакуация не проводилась. Работы были приостановлены только на участке обрушения породы.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за локального землетрясения.