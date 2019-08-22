Минздрав: смертность младенцев в Ростовской области снизилась более чем на четверть

22.08.19 11:34

© РИА Новости. Игорь Зарембо

22 августа. Interfax-Russia.ru - Процент младенческой смертности на территории Ростовской области в первом полугодии 2019 года снизился на 26,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщила в ходе заседания правительства министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

"Демографический показатель "Смертность детей в возрасте до года на тысячу родившихся живыми" утвержден на 2019 год в значении 5,4 случаев на тысячу родившихся живыми. По оперативным данным, за первое полугодие факт составил 3,96 (4,4 в 2018 году - ИФ), что говорит об уменьшении на 26,7% в сравнении с прошлым годом", - сказала Быковская.

Она отметила, что показатели смертности младенцев ниже прогнозируемого на 33 территориях региона, а в 22 превышен. Значительное превышение зарегистрировано в Боковском, Верхнедонском, Заветинском и Константиновском районах, а также городе Волгодонске.

"В последние годы в стране демографической политике уделяется пристальное внимание. Связано это со снижением рождаемости, старением населения, урбанизацией общества и рядом других вопросов. К сожалению, наметившийся тренд к сокращению разрыва между смертностью и рождаемостью вновь дает отрицательную динамику. Поэтому масштабность работы и результатов, которые должны быть достигнуты в вопросах демографии за предстоящие 6 лет, требуют консолидации усилий всего общества", - добавила Быковская в своем выступлении.