Ремонт дорог в регионах в рамках нацпроекта "БКАД" выполнен на 43,5%

22.08.19 11:51

© РИА Новости. Павел Львов

22 августа. Interfax-Russia.ru - Росавтодор сообщил о выполнении 43,5% запланированных на год производственных дорожных программ в регионах РФ в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД).

"В целом проведено устройство покрытия на площади 123 млн кв. м - это 43,5 % от общего объема работ. В Белгородской области реализация всех мероприятий закончилась еще в июне", - говорится в сообщении Росавтодора по итогам всероссийского совещания о ходе исполнения нацпроекта, которое провел замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов.

На совещании была также положительно отмечена деятельность проектных команд Пензенской области, Краснодарского края, Ульяновской области и Татарстана. Отстающими по реализации нацпроекта были определены Крым и Еврейская автономная область. Этим регионам поручили нарастить темпы работ.

"Строительный сезон подходит к концу, в северных и дальневосточных субъектах времени для исправления ошибок остается совсем немного. Коллегам из регионов, расположенных в более "комфортных" климатических зонах, также нельзя расслабляться", - приводит Росавтодор слова Алафинова.

Регионам также поручено активизировать процесс заключения контрактов для проведения работ по нацпроекту. "На это 15 субъектов получили дополнительное финансирование. Отстающим регионам поручено активизировать процесс заключения контрактов по данным объектам и подтвердить выполнение взятых обязательств по освоению средств в полном объеме, в противном случае будет предложено перераспределить финансирование другим территориям", - отмечается в сообщении.

По итогам совещания принято решение о проведении ряда инспекционных поездок в субъекты, которые вызывают больше всего вопросов. В частности, в ближайшее время пройдет оценка реализации нацпроекта в Орловской области.

Как сообщал ранее официальный представитель курирующего транспортную отрасль вице-премьера Максима Акимова, в начале августа низкие темпы реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в Крыму, Ненецком автономном округе (НАО), Приморском крае и Еврейской автономной области отмечал министр транспорта Евгений Дитрих. В частности, глава Минтранса имел в виду реализацию федерального проекта "Дорожная сеть" в I полугодии 2019 года. "Самый низкий процент завершенных торгов по-прежнему у республики Крым - 50%, в Ненецком округе - 66,6%, у Приморского края - 70%, в Еврейской автономной области - 77,7%. Эти регионы вызывают у Минтранса России наибольшие опасения по выполнению мероприятия национального проекта в 2019 году", - говорил представитель Акимова.

Счетная палата РФ в своем отчете по итогам исполнения бюджета за I полугодие отметила низкие темпы работ в рамках нацпроекта безопасных автодорог в РФ из-за затягивания переговоров Росавтодора с регионами. "С нарушением сроков Росавтодором в мае-июне 2019 года заключены соглашения с 15 субъектами РФ о предоставлении межбюджетных трансфертов в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на сумму 5 млрд рублей", - говорилось в отчете.

Счетная палата подчеркивала, что "на низком уровне исполнены расходы на федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) в рамках нацпроекта "Безопасные дороги" (12,2%) и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (23,8%)".

Из отчета следовало, что исполнение расходов по национальному проекту безопасных автодорог в I полугодии составило 15,82 млрд рублей.

Росавтодор, в свою очередь, сообщал, что реализация мероприятий нацпроекта БКАД идет в соответствии с графиком. "По состоянию на 16 августа 2019 года исполнение финансовых обязательств в целом по нацпроекту составляет 28,2%. При этом только по федеральному проекту "Дорожная сеть" в настоящее время этот показатель достиг 32,3%. Оценивая кассовое исполнение за первую половину текущего года, необходимо помнить, что дорожная деятельность в нашей стране носит ярко выраженный сезонный характер. В большинстве субъектов дорожные работы невозможны до апреля-мая", - сообщало ФГБУ "Информавтодор".

Оплата, отмечало учреждение, производится после завершения работ и приемки объектов, в том числе при участии общественных контролеров. При этом во многих регионах авансирование дорожной деятельности не предусмотрено.