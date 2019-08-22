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22.08.19 11:58
Урок психологии появится в нескольких младших школах РФ с 1 сентября
"Психология начнет проводиться как пилотный проект в нескольких школах, чтобы посмотреть, оценить положительные и отрицательные моменты", - сказал Кекелидзе "Интерфаксу" в четверг.
Он отметил, что "скорее всего, это будут 3-4 классы".
Но решать, по его словам, будет Минобразования, также как и выбирать регионы, в которых будет запущен пилотный проект.
Вести уроки будут педагоги-психологи.
Предварительно они обсудят со специалистами Центра имени Сербского, авторами учебников по психологии для школ, какая идея заложена в каждом уроке и почему предлагается обсуждать эти проблемы в 3-4 классе.
В последние годы в России произошло несколько резонансных случаев нападения подростков на школы с применением огнестрельного или холодного оружия. Эксперты отмечают рост жестокости детей и подростков, обращают внимание на распространение буллинга (травли).
"Мне трудно себе представить, чтобы 30 лет назад было так много жестокости в классе. Это пресекалось. А сейчас откровенно смакуется. Я считаю, что это глубочайшие проявления нравственного состояния людей. И это как раз говорит о том, что мы здесь недорабатываем. Должна быть очень четкая скоординированная работа и родителей, и учителей, и психологов. На мой взгляд, ни один из нас не родился жестоким", - заявила год назад "Интерфаксу" министр просвещения РФ Ольга Васильева. По ее словам, современные проблемы школьных коллективов, в том числе буллинг, требуют новых методов работы с подростками и должной квалификации психологов и педагогов. Свое слово также должны сказать исследователи, изучающие психофизиологию школьников.
Президент Российского психологического общества, главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России Юрий Зинченко заявлял в октябре 2018 года о том, что пора решать вопрос о присутствии психолога в школах и системном психологическом сопровождении образования. "Понятно, что один психолог не волшебник. Нужна система психологического сопровождения образования, психологические службы, профессионально подготовленные психологи, нужно поднимать психологическую компетентность и культуру учителей, всех. Нужно принимать системные решения в этом направлении", - сказал психолог.
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