МЭР: заявление США о выходе из ВТО выглядит как обычное запугивание

22.08.19 12:11

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

22 августа. Interfax-Russia.ru - Если США решат все-таки выйти из ВТО, это не станет фатальным для организации, но приведет к существенному изменению расстановки сил внутри нее, пока же, правда, все эти заявления выглядят как обычное запугивание, заявила в интервью "Интерфаксу" директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Екатерина Майорова.

"Прецедентов (выхода из ВТО - ИФ) не было. Но выйти очень просто - это заявительный порядок. То есть член ВТО направляет уведомление - и через шесть месяцев свободен от всяких обязательств, но, соответственно, другие участники ВТО не связаны обязательствами в отношении вышедшей страны. Дальше возникает вопрос, чем будут регулироваться торговые отношения этой конкретной страны, конкретного бывшего члена ВТО со всеми другими странами, с какими-то странами есть двусторонние соглашения", - прокомментировала она очередное заявление президент САШ Дональда Трампа о возможном выходе США из ВТО.

По ее словам, между РФ и США действует соглашение в сфере торговли еще от 1990-го года.

"Выглядит это, конечно, как просто запугивание, потому что, в конце концов, если ты хочешь что-то сделать, тем более такой серьезный, фундаментальный шаг, как выход из ВТО, ну - выходи", - прокомментировала она отношение экспертов к такого рода заявлениям.

"Если пока все ограничивается тем, что с завидной периодичностью это произносится вслух, но дальше никаких действий за этим не следует, - значит, это все становится все больше и больше похоже просто на такой переговорный трюк. По сути, миру напоминается о возможности выхода. Но все и так в курсе, что выйти можно - и довольно просто, в общем, это сделать", - отметила Майорова.

"Последствия (выхода, если он будет - ИФ), безусловно, будут. Изменится значительно расстановка сил, как минимум, внутри ВТО. Но я думаю, что потерю одного крупного игрока ВТО пережить сможет. С последствиями, с изменениями внутренними, наверное, то есть какая-то подстройка должна быть проведена, но это все-таки будет не фатально", - прокомментировала она вопрос о том, что произойдет с ВТО, если выход США все-таки состоится.