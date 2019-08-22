Музыкальный фестиваль "Woodstock" пройдет в Тульской области

22.08.19 12:16

© РИА Новости. Евгений Биятов

22 августа. Interfax-Russia.ru - Музыканты легендарных иностранных групп и российские рок-группы примут участие в фестивале "Woodstock", который состоится в сентябре в Тульской области, сообщила пресс-служба облправительства.

"14 сентября на площадке комплекса "Золотой город" в Веневском районе совместно с продюсерским центром Игоря Сандлера планируется провести фестиваль "Woodstock", который приурочен к 50-летию легендарного рок-фестиваля в Вудстоке. На фестиваль приглашены музыканты легендарных иностранных групп, а также российские рок-группы и специальные гости из США, Дании, Германии, Кубы, Польши, Греции, Голландии", - говорится в сообщении.

"Мы рады, что такое значимое культурное событие пройдёт на тульской земле", - приводятся в сообщении слова губернатора Алексея Дюмина.

Губернатор отметил, что власти региона окажут фестивалю поддержку.

Woodstock -один из знаменитейших рок-фестивалей, прошедший с 15 по 18 августа 1969 года на одной из ферм городка в сельской местности Бетел, штат Нью-Йорк (США). Рок-фестиваль посетило около 500 тыс. человек, а среди выступавших были такие исполнители как The Who, Jefferson Airplane, Дженис Джоплин, Creedence Clearwater Revival, Джоан Баэз, Джо Кокер, Джими Хендрикс, Grateful Dead, Рави Шанкар, Карлос Сантана и многие другие.