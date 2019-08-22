Концерты духовной музыки пройдут в 12 городах Челябинской области

22.08.19 12:19

© РИА Новости. Владимир Вяткин

22 августа. Interfax-Russia.ru - Международный фестиваль духовной музыки пройдет с 30 августа по 3 сентября в Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры в четверг.

Откроется музыкальный форум в Кыштыме, где три года назад состоялся положивший начало традиции нового фестиваля благотворительный концерт в храме Рождества Христова. В этом году в большом гала-концерте на площади около Народного дома участвуют шесть коллективов, в том числе хор "Иво Лола Рибар" из Сербии, мужской хор "Оптина пустынь", челябинский Камерный хор им. Михальченко.

Еще один большой концерт под открытым небом закроет фестиваль 3 сентября на площадке строящегося кафедрального собора Челябинской епархии. К сербским артистам присоединятся южноуральские коллективы: оркестр "Малахит" и Магнитогорская хоровая капелла имени Эйдинова.

Всего на фестиваль приедут 11 коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Тюмени, Челябинска, Магнитогорска и Сербии, они дадут 17 концертов. Духовные песнопения также прозвучат в Магнитогорске, Копейске, Миассе, Сатке, Карталах, Златоусте, Южноуральске, Пласте, Варне и поселке Красногорский.