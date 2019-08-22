МЭР:РФ консультируется с ЕС о временном соглашении по разрешению споров в ВТО

22.08.19 12:22

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

22 августа. Interfax-Russia.ru - Россия ведет консультации с ЕС о возможности заключения двухстороннего соглашения по разрешению споров внутри ВТО, но окончательного решения о его необходимости еще нет, заявила в интервью "Интерфаксу" директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Екатерина Майорова.

Как сообщалось, из-за блокировки со стороны США назначения новых членов в апелляционный орган по разрешению споров с 10 декабря система апелляции в ВТО может перестать функционировать, поэтому ЕС уже сейчас ведет консультации с рядом стран - например, с Канадой уже заключили - о создании временного механизма по арбитражному разрешению споров ВТО.

"Европейский союз - это крупный участник международной торговли, и это участник ВТО, у которого идет достаточно много судебных разбирательств. Как мы понимаем, ЕС сейчас пытается найти практическое решение по текущим и будущим спорам. Мы видим как преимущества рассматриваемого Евросоюзом решения, так и его риски. Настораживает, прежде всего, его двусторонний характер, поскольку это ведет к фрагментации многосторонней системы. Для нас, естественно, приоритетом является многостороннее решение проблемы апелляционного органа. Однако в ситуации, когда поиск многостороннего решения затягивается, мы понимаем логику выстраивания двусторонних альтернатив", - описала Майорова отношение российской стороны к такого рода двусторонним соглашениям.

"Мы с ЕС тоже ведем диалог по поводу возможного соглашения по урегулированию споров в случае прекращения деятельности апелляционного органа, но пока у нас (внутри России - ИФ) окончательного решения на эту тему нет", - добавила она.

Комментируя вопрос, какие последствия будет нести блокировка функционирования апелляционного органа для споров, в которых участвует Россия, Майорова сообщила, что "в двух спорах, где мы выступаем как истцы - это спор с ЕС по третьему энергопакету и спор с Украиной по энергокорректировкам, которые находятся в стадии апелляции сейчас, - решения будут вынесены независимо от того, что случится в декабре с апелляционным органом". "Потому что состав арбитров, которые будут рассматривать наши апелляции, уже утвержден, и они свою работу до конца должны довести", - пояснила она.

"В споре с Украиной, где мы выступаем ответчиками по железнодорожному оборудованию, по вагонам - точно такая же картина. Спор находится в стадии апелляции, и решения по апелляции должны быть приняты", - добавила Майорова.

"В непонятной ситуации у нас оказывается спор с Евросоюзом по энергокорректировкам, по которому еще нет решения Третейского суда, и два спора с США - это наш иск по пошлинам на сталь и алюминий, и американский ответный иск против нас по нашим ответным мерам. Здесь совершенно очевидно, что решения Третейской группы будут вынесены уже после декабря в обоих случаях. И встанет, естественно, вопрос о том, что будет дальше - если апелляционный орган приостановит работу", - сказала она о перспективах споров, которые еще находятся на стадии рассмотрения арбитрами.

По ее словам, ни по оному спору не ожидается вынесение решение до декабря - например, решения по спору с ЕС по энергокорректировкам "мы узнаем не раньше лета следующего года".

Поэтому, если апелляционный орган перестанет работать в декабре, пока сложно предсказать, какие будут юридические последствия у текущих разбирательств в ВТО.

При этом Майорова подчеркнула, что не стоит ставить "знак равенства между кризисом системы разрешения споров, который был спровоцирован действиями Соединенных Штатов, действиями одного участника организации, и смертью всей организации".