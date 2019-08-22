Запрещенные разработки: Совбез ООН обсудит ракетные испытания и планы США
  
Шаг назад: Франция и США хотят снова G8 с Россией
   
Ущерб на миллиарды: более 17 тыс. жилых домов пострадали от паводка в Приангарье
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
22.08.19 12:22

МЭР:РФ консультируется с ЕС о временном соглашении по разрешению споров в ВТО

© РИА Новости. Алексей Витвицкий
22 августа. Interfax-Russia.ru - Россия ведет консультации с ЕС о возможности заключения двухстороннего соглашения по разрешению споров внутри ВТО, но окончательного решения о его необходимости еще нет, заявила в интервью "Интерфаксу" директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Екатерина Майорова.

Как сообщалось, из-за блокировки со стороны США назначения новых членов в апелляционный орган по разрешению споров с 10 декабря система апелляции в ВТО может перестать функционировать, поэтому ЕС уже сейчас ведет консультации с рядом стран - например, с Канадой уже заключили - о создании временного механизма по арбитражному разрешению споров ВТО.

"Европейский союз - это крупный участник международной торговли, и это участник ВТО, у которого идет достаточно много судебных разбирательств. Как мы понимаем, ЕС сейчас пытается найти практическое решение по текущим и будущим спорам. Мы видим как преимущества рассматриваемого Евросоюзом решения, так и его риски. Настораживает, прежде всего, его двусторонний характер, поскольку это ведет к фрагментации многосторонней системы. Для нас, естественно, приоритетом является многостороннее решение проблемы апелляционного органа. Однако в ситуации, когда поиск многостороннего решения затягивается, мы понимаем логику выстраивания двусторонних альтернатив", - описала Майорова отношение российской стороны к такого рода двусторонним соглашениям.

"Мы с ЕС тоже ведем диалог по поводу возможного соглашения по урегулированию споров в случае прекращения деятельности апелляционного органа, но пока у нас (внутри России - ИФ) окончательного решения на эту тему нет", - добавила она.

Комментируя вопрос, какие последствия будет нести блокировка функционирования апелляционного органа для споров, в которых участвует Россия, Майорова сообщила, что "в двух спорах, где мы выступаем как истцы - это спор с ЕС по третьему энергопакету и спор с Украиной по энергокорректировкам, которые находятся в стадии апелляции сейчас, - решения будут вынесены независимо от того, что случится в декабре с апелляционным органом". "Потому что состав арбитров, которые будут рассматривать наши апелляции, уже утвержден, и они свою работу до конца должны довести", - пояснила она.

"В споре с Украиной, где мы выступаем ответчиками по железнодорожному оборудованию, по вагонам - точно такая же картина. Спор находится в стадии апелляции, и решения по апелляции должны быть приняты", - добавила Майорова.

"В непонятной ситуации у нас оказывается спор с Евросоюзом по энергокорректировкам, по которому еще нет решения Третейского суда, и два спора с США - это наш иск по пошлинам на сталь и алюминий, и американский ответный иск против нас по нашим ответным мерам. Здесь совершенно очевидно, что решения Третейской группы будут вынесены уже после декабря в обоих случаях. И встанет, естественно, вопрос о том, что будет дальше - если апелляционный орган приостановит работу", - сказала она о перспективах споров, которые еще находятся на стадии рассмотрения арбитрами.

По ее словам, ни по оному спору не ожидается вынесение решение до декабря - например, решения по спору с ЕС по энергокорректировкам "мы узнаем не раньше лета следующего года".

Поэтому, если апелляционный орган перестанет работать в декабре, пока сложно предсказать, какие будут юридические последствия у текущих разбирательств в ВТО.

При этом Майорова подчеркнула, что не стоит ставить "знак равенства между кризисом системы разрешения споров, который был спровоцирован действиями Соединенных Штатов, действиями одного участника организации, и смертью всей организации".

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  22.08.19 11:36
Остроумова: Гафт в реабилитационном центре, состояние стабильное
.
  22.08.19 10:41
Около 500 фрагментов печных изразцов 18в найдены вблизи Гоголевского бульвара
.
  22.08.19 10:24
Международный фестиваль беспилотников пройдет в Москве в выходные
.
  22.08.19 08:58
Парк автомобилей каршеринга в Москве увеличится до 30 тыс. к 2020 году
.
  21.08.19 16:47
Еще 13 украинских моряков останутся под стражей до конца октября
.
  21.08.19 16:21
Минимальную пенсию поднимут в Москве
.
  21.08.19 16:14
В Ассоциации защиты бизнеса заявили о давлении следствия на топ-менеджера "Рольфа"
.
  21.08.19 14:48
ГП РФ просит суд изъять имущество полковника ФСБ Черкалина на 6,3 млрд руб. в доход государства
.
  21.08.19 14:28
Защита попросит прекратить дело сестер Хачатурян после ознакомления с материалами
.
  21.08.19 14:24
Кудрин: правоохранители беспрецедентно применяли силу на протестах в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket