Шестеро кандидатов на выборы в Купчино от ЕР сняты за незаконную агитацию

22.08.19 12:24

© РИА Новости. Евгений Одиноков

22 августа. Interfax-Russia.ru - Шестеро кандидатов в муниципальный совет "Купчино" (район на юге С.-Петербурга - ИФ) от "Единой России" сняты с выборов по просьбе партии, сообщили "Интерфаксу" в четверг в территориальной избирательной комиссии (ТИК) № 23.

"Шесть кандидатов были сняты вчера решением ТИК на заседании. ТИК здесь выполнял техническую функцию, решение приняла партия "Единая Россия", которая выдвигала кандидатов. В законе есть статья, по которой партия может отзывать своих кандидатов", - сказал собеседник агентства.

В мотивировочной части решения речь шла о незаконной агитации со стороны кандидатов, добавили в ТИК.

Регистрации лишены глава муниципального округа Купчино Михаил Черепанов, двое из его заместителей - Елена Фомина и Юрий Трубицын, а также кандидаты Елена Радзиевская, Антон Лосев и Роман Денисенко.

В ТИК уточнили, что муниципальный совет Купчино состоит из 20 депутатов, такое же количество кандидатов (максимально возможное) выдвигала партия "Единая Россия". Таким образом, у партии осталось 14 кандидатов в совет "Купчино". "Совет уже 100% не будет полностью состоять из членов "Единой России", - разъяснил собеседник агентства.

Согласно информации на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии, для участия в выборах в муниципальный совет Купчино зарегистрированы 131 кандидат (среди них - отозванные кандидаты от "Единой России"), в том числе 40 самовыдвиженцев.