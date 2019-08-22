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22.08.19 12:30

Амурская область привлечет кредиты почти на 2,9 млрд рублей

© РИА Новости. Михаил Фомичев
22 августа. Interfax-Russia.ru - Министерство финансов Амурской области привлечет кредитные линии Сбербанка почти на 2,9 млрд рублей до конца 2021 года, сообщается в материалах на сайте госзакупок.

На соответствующий аукцион были выставлены четыре лота, предполагающие открытие региону кредитных линий на 500 млн рублей, 370,437 млн рублей и двух по 1 млрд рублей. Сбербанк был единственным участником торгов по трем лотам. Торги по ним признаны несостоявшимися, аукционная комиссия рекомендовала заключить кредитные договоры со Сбербанком по начальной цене торгов.

В результате Сбербанк предоставит две кредитные линии по 1 млрд рублей, цена каждого контракта - 168,4 млн рублей. Привлеченные средства будут использованы с 16 по 31 декабря текущего года.

Цена контракта по займу на 370,437 млн рублей составила 64,1 млн рублей. Область намерена использовать заемные средства с 25 ноября по 31 декабря текущего года.

Заявку на лот на 500 млн рублей подавал также банк "Открытие", который предложил цену контракта в 82 млн 895,9 тыс. рублей при начальной (максимальной) цене лота в 86 млн 568,5 тыс. рублей. Однако Сбербанк предложил меньшую цену - 82 млн 463 тыс. рублей, и в результате был признан победителем аукциона по этому лоту. Регион планирует использовать эти кредитные средства с 25 ноября по 31 декабря текущего года.

Сроки погашения всех кредитных линий - не позднее 31 декабря 2021 года.

По данным Минфина Амурской области, доходы бюджета региона на 2019 год планируются на уровне 60,26 млрд рублей, расходы - 60,96 млрд рублей, дефицит - 0,7 млрд рублей, или 1,1% от расходов. Госдолг Приамурья на 1 августа равняется почти 27 млрд рублей.

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