Госсимволами РФ гордятся 63% россиян

22.08.19 12:32

© РИА Новости. Владимир Астапкович

Москва. 22 августа. ИНТЕРФАКС - Государственные символы страны (флаг, герб и гимн) вызывают у большинства сограждан позитивные чувства - гордость и симпатию, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, при виде государственных символов чувство гордости испытывают 63% россиян, 22% сограждан испытывают симпатию.

По данным опроса, удельный вес респондентов, равнодушных к государственной символике, составляет 12%.

По данным ВЦИОМ, 17% сограждан могут в точности воспроизвести первую строку государственного гимна РФ. 40% могут назвать первую строчку гимна, но ошибаются в словах этой строчки. А 42% не смогли вспомнить первую строчку гимна.

Исследование также показало, что более половины россиян (53%) считают недопустимым незнание государственной символики.

Инициативный всероссийский опрос, приуроченный ко Дню государственного флага РФ, был проведен 20 августа 2019 года среди 1600 респондентов.