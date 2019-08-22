Два пансионата для пожилых петербуржцев построят к 2024 году

22.08.19 13:08

© РИА Новости. Григорий Соколов

22 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Петербурга намерены развивать сеть учреждений социально-медицинской помощи и продолжать трехстороннее сотрудничество государства, бизнеса и НКО, сообщает пресс-служба Смольного.

Как отметила вице-губернатор северной столицы Анна Митянина в ходе визита в пансионат "Курортный" для пожилых людей в поселке Песочный, до 2024 года в городе появятся еще два подобных учреждения. В них петербуржцам с наличием различных форм старческой деменции или тяжелой малоподвижности будет оказываться круглосуточная помощь.

Новый проект стал предметом соглашения о сотрудничестве между администрацией Санкт-Петербурга и ООО "Забота и опека", подписанного в июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме.

"Курортный район - это лучшее место для подобного рода учреждений. На данный момент осуществляются предпроектная подготовка документации, оформление прав на земельные участки и процедура получения проектом статуса стратегического", - отметила Митянина.

Вице-губернатор подчеркнула, что два новых учреждения внесут существенный вклад в развитие социальной инфраструктуры города, уменьшая дефицит стационарных мест социального обслуживания.

"Более 400 петербуржцев будут обеспечены достойным уходом в комфортной и продуманной обстановке", - добавила Митянина.