|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
22.08.19 13:08
Два пансионата для пожилых петербуржцев построят к 2024 году
Как отметила вице-губернатор северной столицы Анна Митянина в ходе визита в пансионат "Курортный" для пожилых людей в поселке Песочный, до 2024 года в городе появятся еще два подобных учреждения. В них петербуржцам с наличием различных форм старческой деменции или тяжелой малоподвижности будет оказываться круглосуточная помощь.
Новый проект стал предметом соглашения о сотрудничестве между администрацией Санкт-Петербурга и ООО "Забота и опека", подписанного в июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме.
"Курортный район - это лучшее место для подобного рода учреждений. На данный момент осуществляются предпроектная подготовка документации, оформление прав на земельные участки и процедура получения проектом статуса стратегического", - отметила Митянина.
Вице-губернатор подчеркнула, что два новых учреждения внесут существенный вклад в развитие социальной инфраструктуры города, уменьшая дефицит стационарных мест социального обслуживания.
"Более 400 петербуржцев будут обеспечены достойным уходом в комфортной и продуманной обстановке", - добавила Митянина.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Минэкономразвития предлагает сэкономить на строительстве платной трассы из Москвы в Казань, ограничив ее до Владимира, и частично реконструировать трассу М-7 "Волга".
.
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket