Казань возглавила рейтинг городов РФ с самыми дешевыми перелетами за границу

22.08.19 13:14

© РИА Новости. Роман Хасаев

22 августа. Interfax-Russia.ru - Эксперты сервиса по поиску авиабилетов Aviasales назвали города, из которых россиянам дешевле всего удалось слетать за границу летом 2019 года.

Рейтинг возглавила Казань - средний чек на авиабилеты за границу из этого города составил 15,3 тыс. рублей. Путешественники покупали билеты в Минск, Вену, Ригу, Баку и Мюнхен.

Туристам из Краснодара билеты за границу летом были доступны в среднем за 15,7 тыс. рублей, самыми выгодными направлениями стали Стамбул и Минск. Чуть дороже обошлись авиабилеты из Ростова-на-Дону - в 16,4 тыс. рублей, путешественники чаще летали в Минск, Ереван и Кишинев.

Путешествия на самолете из Сочи за рубеж этим летом обходились в среднем в 16,8 тыс. рублей, туристы выбирали Минск, Ереван и Стамбул. Топ-5 городов вылета закрыл Калининград, откуда билеты доступны в среднем за 16,8 тыс. руб. в Минск, Ригу, Варшаву, Берлин, Цюрих, Копенгаген и Прагу. В среднем за 18 тыс. рублей путешествовали за границу туристы из Минеральных Вод - в Баку, Стамбул, Берлин и Ереван.

"Москва оказалась на седьмом месте со средним чеком на заграничные перелеты в 18,7 тыс. рублей. Из столицы выбор гораздо шире, чем из регионов - Минск, Рига, Дюссельдорф, Будапешт, Прага, Барселона и Мюнхен", - отметил PR-директор Aviasales Янис Дзенис.

Следом за Москвой идет Петербург, откуда туристы летали в среднем за 18,8 тыс. рублей в Ригу, Будапешт, Берлин, Стокгольм и Вену.

На предпоследнем месте оказалась Самара со средним чеком 19,6 тыс. рублей, чаще всего из этого города туристы летали в Минск, Ригу, Берлин, Кишинев и Ларнаку.

Закрыл топ-10 Нижний Новгород, откуда туристы летали в Минск, Ларнаку, Ереван и Тель-Авив в среднем за 19,9 тыс. рублей.