Заблудилась на три дня: в нижегородском лесу нашли живую пятилетную девочку
  
Первые два: нацпарки создают в Алтайском крае
   
Запрещенные разработки: Совбез ООН обсудит ракетные испытания и планы США
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
22.08.19 13:14

Казань возглавила рейтинг городов РФ с самыми дешевыми перелетами за границу

© РИА Новости. Роман Хасаев
22 августа. Interfax-Russia.ru - Эксперты сервиса по поиску авиабилетов Aviasales назвали города, из которых россиянам дешевле всего удалось слетать за границу летом 2019 года.

Рейтинг возглавила Казань - средний чек на авиабилеты за границу из этого города составил 15,3 тыс. рублей. Путешественники покупали билеты в Минск, Вену, Ригу, Баку и Мюнхен.

Туристам из Краснодара билеты за границу летом были доступны в среднем за 15,7 тыс. рублей, самыми выгодными направлениями стали Стамбул и Минск. Чуть дороже обошлись авиабилеты из Ростова-на-Дону - в 16,4 тыс. рублей, путешественники чаще летали в Минск, Ереван и Кишинев.

Путешествия на самолете из Сочи за рубеж этим летом обходились в среднем в 16,8 тыс. рублей, туристы выбирали Минск, Ереван и Стамбул. Топ-5 городов вылета закрыл Калининград, откуда билеты доступны в среднем за 16,8 тыс. руб. в Минск, Ригу, Варшаву, Берлин, Цюрих, Копенгаген и Прагу. В среднем за 18 тыс. рублей путешествовали за границу туристы из Минеральных Вод - в Баку, Стамбул, Берлин и Ереван.

"Москва оказалась на седьмом месте со средним чеком на заграничные перелеты в 18,7 тыс. рублей. Из столицы выбор гораздо шире, чем из регионов - Минск, Рига, Дюссельдорф, Будапешт, Прага, Барселона и Мюнхен", - отметил PR-директор Aviasales Янис Дзенис.

Следом за Москвой идет Петербург, откуда туристы летали в среднем за 18,8 тыс. рублей в Ригу, Будапешт, Берлин, Стокгольм и Вену.

На предпоследнем месте оказалась Самара со средним чеком 19,6 тыс. рублей, чаще всего из этого города туристы летали в Минск, Ригу, Берлин, Кишинев и Ларнаку.

Закрыл топ-10 Нижний Новгород, откуда туристы летали в Минск, Ларнаку, Ереван и Тель-Авив в среднем за 19,9 тыс. рублей.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  22.08.19 15:58
Адвокат сообщил о завершении следствия по делу братьев Магомедовых
.
  22.08.19 15:15
Мэрия Москвы отклонила все заявки на акции протеста 31 августа
.
  22.08.19 11:36
Остроумова: Гафт в реабилитационном центре, состояние стабильное
.
  22.08.19 10:41
Около 500 фрагментов печных изразцов 18в найдены вблизи Гоголевского бульвара
.
  22.08.19 10:24
Международный фестиваль беспилотников пройдет в Москве в выходные
.
  22.08.19 08:58
Парк автомобилей каршеринга в Москве увеличится до 30 тыс. к 2020 году
.
  21.08.19 16:47
Еще 13 украинских моряков останутся под стражей до конца октября
.
  21.08.19 16:21
Минимальную пенсию поднимут в Москве
.
  21.08.19 16:14
В Ассоциации защиты бизнеса заявили о давлении следствия на топ-менеджера "Рольфа"
.
  21.08.19 14:48
ГП РФ просит суд изъять имущество полковника ФСБ Черкалина на 6,3 млрд руб. в доход государства


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket