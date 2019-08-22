Кинопоказы спектаклей пройдут в Севастополе в рамках Театральной олимпиады

22.08.19 13:21

© РИА Новости. Алексей Даничев

22 августа. Interfax-Russia.ru - Церемония открытия крымской программы Театральной олимпиады пройдет в Севастополе 27 августа, сообщается в четверг на сайте министерства культуры РФ.

"Запланированы серии мероприятий под открытым небом - кинопоказы спектаклей - обладателей престижных национальных и международных премий, творческие встречи и лекции известных театральных деятелей", - отмечается в сообщении.

Программа Театральной олимпиады в Севастополе рассчитана на пять дней - до 31 августа. Специально для нее в городском парке имени Анны Ахматовой будет построен кинотеатр под открытым небом, на экране которого будут транслироваться спектакли. Здесь же пройдут встречи с режиссерами, актерами и критиками. В числе гостей - хореограф Егор Дружинин, заслуженная артистка России Агриппина Стеклова, театральный продюсер Федор Елютин.

Театральная олимпиада - одно из ключевых событий Года театра, в рамках которого в России проходят гастроли лучших зарубежных театров, национальных театров из регионов РФ, а также лекции и мастер-классы ведущих театральных деятелей мира. Основная площадка Олимпиады - Александринский театр в Санкт-Петербурге. Крымская программа включает также мероприятия в Ялте, где с 6 по 10 сентября будет работать кинотеатр под открытым небом, а также пройдут творческие встречи с режиссерами и актерами.