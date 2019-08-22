Дело о банкротстве "Титановых инвестиций" Фирташа отложено до 18 ноября

22.08.19 13:29

© РИА Новости. Максим Богодвид

22 августа. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Москвы в четверг перенес на 18 ноября дело о признании банкротом ООО "Титановые инвестиции" Дмитрия Фирташа, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

Такое решение принято по ходатайству администрации города Армянска (Крым), поддержанному другими участниками процесса, в том числе ВТБ.

Представитель администрации пояснила, что 16 мая в совет министров Крыма было направлено обращение о выдаче поручительства по обязательствам должника. Для этого необходимо внести изменения в бюджет республики, что может сделать Госсовет, у которого до сентября парламентские каникулы.

По словам судьи, в материалы дела поступило и ходатайство Совмина Крыма о переносе заседания.

Отвечая на вопрос судьи, представитель администрации Армянска не смогла сообщить, планирует ли Совмин выдать поручительство. Это может сделать Госсовет, сказала она.

В то же время представитель должника на заседании заявил, что ведутся переговоры по мирному урегулированию спора. Представитель ВТБ не подтвердил, но и не опроверг "Интерфаксу" факт ведения переговоров. "Я не комментирую", - сказал он.

Суд отложил заседание и обязал Совмин Крыма к следующей встрече представить свою позицию по спору.

Суд в мае привлек к участию в деле о банкротстве ООО "Титановые инвестиции" совет министров республики Крым.

На заседании тогда отмечалось, что горсовет Армянска не смог предоставить поручительства по обязательствам должника и обратился по этому вопросу в совет министров Крыма, который уже принял заявление к производству. Совмин, говорилось на заседании, уже направил в администрацию Армянска запрос о выдаче необходимой информации для изучения возможности выдачи поручительства.

В связи с этим Совмин Крыма подал ходатайство о его привлечении к участию в деле.

Все участники процесса не возражали против удовлетворения ходатайства.

На заседании в марте представитель "Титановых инвестиций" отметил, что предприятие продолжает работу и "пытается" платить зарплату.

По словам временного управляющего на одном из прошлых заседаний, по состоянию на март, поступившие требования кредиторов рассмотрены, реестр в размере почти 3 млрд рублей сформирован. Он также заявил тогда, что признаки неплатежеспособности существуют, но он заинтересован в восстановлении предприятия.

Ранее суд принял решение проводить процедуру банкротства ООО "Титановые инвестиции" Фирташа как градообразующего предприятия.

В соответствии с законодательством при банкротстве таких предприятий предусмотрена возможность введения финансового оздоровления по просьбе публичного образования и под его поручительство. Кроме того, закон предусматривает гарантии сохранения 50% рабочих мест на срок до трех лет. При банкротстве градообразующих предприятий их продажа возможна в ходе внешнего управления и конкурсного производства.

По закону при рассмотрении дела о банкротстве градообразующей организации лицом, участвующим в деле, признается соответствующий орган местного самоуправления.

В качестве лиц, участвующих в деле, судом могут быть также привлечены федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации. В связи с этим суд тогда привлек к участию в деле о банкротстве компании администрацию г.Армянска.

Выступая на заседании, представитель трудового коллектива должника ранее пояснила суду, что на предприятии работает около 4 тыс. человек, что составляет примерно 60% работоспособного населения Армянска.

Процедура наблюдения в отношении "Титановые инвестиции" была введена 20 февраля 2018 года по заявлению ВТБ. Задолженность компании перед банком, включенная в реестр, составляет 2,5 млрд рублей.

Законность этих требований была установлена в предшествующем процессе. В его рамках ВТБ взыскивал $46,2 млн, в том числе $6,8 млн процентов, с украинской Ukrainian Chemical Products, которой банк выдал $39,39 млн до 1 июня 2016 года по договору, подписанному 24 апреля 2015 года. "Титановые инвестиции" первоначально выступали в качестве третьего лица по делу, а затем суд сделал эту компанию соответчиком.

Представители Ukrainian Chemical Products и "Титановых инвестиций" говорили ранее на заседании суда, что кредит не был возвращен в связи с аннексией Крыма Россией и введением международных санкций. Эти компании предъявили встречный иск к ВТБ - о признании кредитного договора недействительным, но суд его отклонил.

Ukrainian Chemical Products - это бывшее украинское ЧАО "Крымский титан", которое в 2014 году было перерегистрировано из Армянска в Киев и позднее переименовано.

ООО "Титановые инвестиции" зарегистрировано в июне 2014 года. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компания принадлежит кипрской Letan Investments Limited - учредителю австрийской холдинговой компании Дмитрия Фирташа - Group DF International GmbH.

В долгосрочной аренде у "Титановых инвестиций" с осени 2014 года находится имущество расположенного в Армянске завода "Крымский титан" - крупного производителя диоксида титана. В настоящее время предприятие называется "Армянский филиал ООО "Титановые инвестиции".

В октябре 2018 года предприятие возобновило работу после полуторамесячного простоя, который был связан с резким ухудшением экологической ситуации в Армянске. Одной из возможных причин выбросов химвеществ в атмосферу называли испарения с кислотонакопителя завода.

Практически одновременно с запуском предприятия его администрация сообщила, что до 2021 года в повышение экологической безопасности завода будет инвестирован 1 млрд рублей.