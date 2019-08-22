Закон об архитектуре РФ могут принять в 2020 году

22.08.19 13:33

Фото: "Интерфакс"

22 августа. Interfax-Russia.ru - Союз архитекторов России завершает работу над законопроектом об архитектурной деятельности в РФ, в конце 2019 года проект будет вынесен на обсуждение парламента, сообщил "Интерфаксу" президент Союза московских архитекторов и Союза архитекторов России Николай Шумаков.

"Сейчас Союз архитекторов России совместно с академией строительных наук разрабатывают этот закон. Надеемся, что на следующий год он будет принят. В конце этого года мы планируем вынести его в Госдуму на слушание", - сказал он в кулуарах IX Международного архитектурного фестиваля "Эко-Берег" в четверг в Уфе.

Шумаков отметил, что проект охватывает "все направления и сферы архитектурной деятельности, включая развитие науки и специального образования", после принятия определит единую политику в этой области.

Он также констатировал, что в настоящее время в России отсутствует единая архитектурная политика, а также не актуализирован закон об архитектурной деятельности.

"Сейчас архитектурную политику в государстве определяют строители, что неверно в корне. Строитель заинтересован дешево построить, быстро возвести и дорого продать. Поэтому у нас так много безликих панелек, которые раньше были серые, а теперь цветные", - посетовал Шумаков.

Ранее сообщалось, что министр культуры РФ Владимир Мединский попросил главу правительства Дмитрия Медведева помочь с внесением изменений в закон об архитектуре.

"К нам неоднократно обращалось руководство Союза архитекторов на протяжении последних лет с конкретными предложениями по изменению закона об архитектуре в части повышения роли, задач и функционала архитекторов при формировании комплексных городских пространств при системе взаимодействия с исполнительной властью", - говорил он.

В настоящее время в РФ действует Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. N 169-ФЗ "Об архитектурной деятельности в РФ" (с изменениями и дополнениями). Документ регламентирует в том числе, создание архитектурного объекта, архитектурную деятельность, договорные и административные отношения в этой области, создание и изменение архитектурного проекта и архитектурного объекта, компетенции вовлеченных в процесс лиц.