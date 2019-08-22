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22.08.19 13:37

Пензенская область намерена развивать индивидуальное жилищное строительство

© РИА Новости. Виталий Аньков
22 августа. Interfax-Russia.ru - Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев распорядился разработать региональный проект по развитию индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сообщила пресс-служба губернатора.

"У нас есть районы, где граждане могут себе позволить заниматься частной застройкой, и мы должны оказывать им поддержку. Мы должны разработать программу и принять бюджет поддержки в этом году", - приводятся в пресс-релизе слова Белозерцева на совещании по вопросам жилищного строительства в четверг.

Глава региона отметил, что такая программа успешно работает в Белгородской области на протяжении нескольких десятков лет.

"Наши соседи больше строят именно индивидуального жилья, нежели многоэтажного. Посмотрите, какие разделы включает программа, как она поддерживает индивидуальное строительство", - обратился губернатор к участникам совещания.

В сообщении отмечается, что одним из факторов, сдерживающих строительство индивидуального жилья, является недостаточное количество земельных участков под частную застройку, обеспеченных развитой инфраструктурой.

"На данный момент сделан анализ перспективности строительства на территории всех муниципалитетов, проработан вопрос обеспечения участков необходимыми инженерными коммуникациями. Всего под индивидуальную застройку определено более 1,4 тыс. га земли, до 2024 года планируется построить около 620 тыс. кв. м.", - говорится в пресс-релизе.

По оценке специалистов для обеспечения участков под ИЖС инженерной инфраструктурой в Пензе, Кузнецке, а также в Бессоновском, Городищенском, Пензенском районах необходимо финансирование в размере около 2 млрд. рублей, из них 608 млн. рублей - на совершенствование коммуникаций на территории областного центра.

Строительство инженерной инфраструктуры планируется выполнять по программе на условиях софинансирования.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Поволжье" в министерстве строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, в целом по региону к 2024 году планируется обеспечить ввод жилья в объеме более 1,34 млн. кв. м. в год. В планах на текущий год - сдача 980 тыс. кв. м. жилья.

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