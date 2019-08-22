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22.08.19 13:43

Верховный суд оставил без изменения приговор виновным в убийстве борца Власко

© РИА Новости. Алексей Даничев
22 августа. Interfax-Russia.ru - Верховный суд России не удовлетворил апелляции троих осужденных за убийство известного борца Юрия Власко, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии в четверг.

"Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ с учетом мнения представителя Генпрокуратуры России признала доводы защиты необоснованными и оставила их без удовлетворения", - говорится в сообщении.

В апелляционных жалобах сторона защиты пыталась оспорить выводы суда о юридической оценке действий осужденных и их виновности.

В марте нынешнего года Верховный суд Бурятии приговорил троих обвиняемых по делу об убийстве известного борца Власко к заключению от 12 до 17 лет в колонии строгого режима.

Конфликт между группой молодых людей и спортсменом произошел в июне 2017 года в ночном клубе возле села Горячинск на побережье Байкала. Двое молодых людей нанесли Власко несколько ударов металлическим прутом по голове, а также ножевое ранение в грудь, от которого спортсмен скончался на месте. Третий участник драки стрелял по окружающим людям и травматического пистолета и угрожал им сотрудникам полиции.

Преступники пытались скрыться, но были задержаны и заключены под стражу.

Власко - мастер спорта международного класса, двукратный победитель Первенства Европы среди юниоров, неоднократный победитель и призер российских и международных соревнований. Выступал в весовой категории до 96 кг.

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