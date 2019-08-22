Публичный сервитут установлен на 500 га в Крыму для стройки трассы "Таврида"

22.08.19 13:45

Фото с сайта Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым

22 августа. Interfax-Russia.ru - Министерство имущественных и земельных отношений Крыма установило до 2022 года публичный сервитут в отношении более 500 га земли для строительства трассы "Таврида", сообщается на сайте ведомства.

"Сервитут общей площадью более 503,9 га установлен для размещения инженерных сооружений, в том числе водопроводов, канализаций, газопроводов, линий электропередач, теплоснабжения и сооружений связи, а также всех прочих сооружений, непрерывно связанных с ними", - говорится в пресс-релизе.

Обладателем публичного сервитута определена служба автомобильных дорог Крыма. Сервитут установлен в городских округах Симферополь, Судак, Феодосия, а также в Белогорском, Ленинском, Кировском и Симферопольском районах.

Как сообщалось, магистраль пройдет от Крымского моста в Керчи до Севастополя. Стоимость семи участков проекта общей длиной 250,7 км оценивается в 149,3 млрд рублей. Они должны быть сданы в четырехполосном исполнении в декабре 2020 года. Единственным исполнителем работ по строительству трассы выбрано АО "ВАД", созданное в 1994 году в Санкт-Петербурге и в январе 2017 года перерегистрированное в Вологде.

Правительство России в сентябре 2018 года увеличило финансирование строительства "Тавриды" почти на 11,36 млрд рублей, на эти средства планируется спроектировать и возвести восьмой участок трассы протяженностью 6,2 км. Он позволит увеличить пропускную способность автодорожной сети в Севастополе при выезде на магистраль.

В конце прошлого года правительство РФ распорядилось, что восьмой участок трассы также будет строить компания "ВАД". По прогнозам Минэкономразвития, он будет введен в 2021 году.

"Таврида" строится за счет средств федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя, рассчитанной до 2022 года.