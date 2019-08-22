Власти Кузбасса контролируют ситуацию в селе, где жители подрались с цыганами

22.08.19 14:06

© РИА Новости. Макс Ветров

22 августа. Interfax-Russia.ru - Сотрудники правоохранительных органов и правительства Кемеровской области контролируют обстановку в селе Подгорное, где произошла массовая драка, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе правительства региона в четверг.

По словам собеседника агентства, в селе прошла встреча, в которой приняли участие власти, сотрудники полиции и местные жители.

"На встрече обсуждались разные вопросы. В начале обсуждались обстоятельства конфликта между ранее судимыми местными жителями. Также местным жителям сообщили, что ситуация находится на полном контроле у правоохранительных органов и областной администрации", - подчеркнул он.

Сотрудник пресс-службы добавил, что жители села, присутствовавшие на народном сходе, "остались удовлетворены результатами встречи" и разошлись.

Ранее сообщалось, что полиция возбудила два уголовных дела по ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) в отношении мужчины, порезавшего двух человек во время конфликта в селе Подгорное. Нападавший задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным местных СМИ, причиной конфликта стали приставания цыгана к девушке, за которую заступился односельчанин. После того, как защитник был избит, местные жители пришли к дому нападавшего, где произошла массовая драка, в которой принимали участие около 20 человек.

Информированный источник сообщал, что задержанный является цыганом. По его словам, после драки в поселок были стянуты силы ОМОНа и других правоохранительных органов. Также источник уточнял, что многие участники потасовки были пьяны, кроме того, некоторые из них оказались ранее судимые.