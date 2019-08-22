В Минпросвещения РФ отвергли идею обучения компьютерным играм в школе

22.08.19 14:16

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

22 августа. Interfax-Russia.ru - Минпросвещения РФ не одобрило идею о школьных уроках с компьютерными играми, поскольку школьная программа уже достаточно загружена предметами и добавлять новую дисциплину не стоит, даже несмотря на ее возможную популярность.

"Геймификация имеет место в развитии современных образовательных технологий, как в России, так и в опыте зарубежных стран. Однако отметим, что школьная программа опирается на государственные образовательные стандарты, сбалансирована исходя из рекомендаций по допустимой нагрузке под каждую возрастную категорию, и добавление подобных предметов способно привести к переутомлению учащихся", - говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

В ведомстве отметили, что в России есть возможность получать "актуальные навыки" как в школе, так и вне школы.

"Министерство приветствует и поддерживает профильные тематические занятия в сфере ИТ и программирования, лекции, хакатоны и иные, способствующие развитию ребенка соревнования, которые проходят в регионах на регулярной основе", - добавили в ведомстве.

Ранее издание РБК сообщило, что АНО "Институт развития интернета" написало в Минпросвещения письмо, в котором предложило включить в школьную программу в качестве факультатива киберспортивные дисциплины - компьютерные игры, по которым проводятся международные соревнования. В организации предлагают детей учить играть в Dota 2, Hearthstone, FIFA 19, World of Tanks, Warcraft и CodinGame.