Путин увидел риски в зависимости угольной отрасли от экспорта

22.08.19 14:44

© РИА Новости. Алексей Никольский

22 августа. Interfax-Russia.ru - Растущая зависимость угольной промышленности РФ от экспорта несет в себе определенные риски, связанные с волатильностью внешних рынков. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на встрече с губернаторами угледобывающих регионов в преддверии Дня шахтера.

"Растущая зависимость от внешних рынков создает определенные риски, имею в виду волатильность этих внешних рынков", - сказал Путин.

"И второе: у наших конкурентов, здесь уже было о них сказано - это Австралия, это Индонезия - там у них логистические условия лучше, чем у нас. Потому что они (центры добычи - ИФ) находятся ближе к местам отгрузки, и логистическая составляющая у них меньше", - пояснил глава государства, отметив, что "мы это все должны иметь в виду и учитывать при формировании наших планов".

Путин рассказал, что в прошлом году внутреннее потребление угля в России выросло до 180 млн тонн, на экспорт было отправлено 210 млн тонн. Глава государства подчеркнул, что угольная промышленность "вот уже три столетия вносит огромный вклад в развитие нашей страны, и сегодня демонстрирует хорошие показатели угледобычи, уверенный экспортный потенциал, большие перспективы роста на новых месторождениях, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке". С развитием логистики и транспортной инфраструктуры для угольной отрасли связаны масштабные планы, включающие расширение пропускной способности БАМа, Транссиба, мощностей морских портов на востоке и на западе России.

По словам президента, от развития угольной отрасли напрямую зависят уровень благосостояния и качество жизни людей в регионах, где осуществляется добыча. Поэтому главы угледобывающих регионов РФ должны поддерживать рабочие контакты с руководителями компаний этой отрасли для эффективного решения возникающих вопросов, заявил глава государства.

"Для вас и ваших команд крайне важно поддерживать постоянные рабочие контакты, содержательный диалог с акционерами и управленцами угледобывающих и перерабатывающих предприятий", - сказал Путин.

Он отметил, что "там, где такое сотрудничество налажено и в интересах людей работа осуществляется, там и более эффективно решаются насущные проблемы". Прежде всего это касается обеспечения безопасных и достойных условий труда шахтеров.

"Подчеркну: рост угледобычи должен идти в ногу с активным внедрением современных технологий, увеличением инвестиций в создание надежных систем безопасности, с реализацией программ в сфере социальной поддержки работников предприятий и жителей регионов в целом", - сказал Путин.

По мнению главы государства, особое внимание при добыче угля необходимо уделять вопросам экологии. "Гнаться за миллионами тонн добычи в ущерб природе - это опасно, а значит, недопустимо. Так же как и забывать о том, как и чем живут люди, есть ли в регионах работа для членов семей, как обстоит дело с дошкольными учреждениями", - сказал Путин.

"Все это - важнейшие, крайне значимые вопросы, напрямую затрагивающие десятки и даже сотни тысяч людей, а с учетом членов семей - уже под миллион выходит", - заметил Путин.

Президент напомнил об аналогичной встрече, которая прошла в прошлом году в Кузбассе. "Знаю, что есть и вопросы по исполнению тех договоренностей, которые были достигнуты, мы с некоторыми (участниками) обсуждали уже это в рабочем режиме, посмотрим на то, что делается, на то, что нужно делать, на то, что и как нужно скорректировать, имея в виду ситуацию на мировых рынках, на нашем рынке", - сказал Путин.

Министр энергетики Александр Новак в свою очередь сообщил, что за последние 10 лет уровень смертельного травматизма в угледобывающей отрасли России снизился в пять раз, продолжается закрытие особо опасных шахт и разрезов.

"За последние годы были осуществлены меры по снижению производственного травматизма на предприятиях отрасли, внедряются новые цифровые технологии по системам наблюдения, оповещения и поиска людей. Это привело к своим положительным результатам", - сказал Новак на встрече президента РФ Владимира Путина с главами угледобывающих регионов.

По словам министра, "с 2008 по 2018 год уровень смертельного травматизма снижен с 0,19 до 0,04 - то есть почти в пять раз - на 1 млн тонн добычи угля".

Глава Минэнерго подчеркнул, что программа развития угольной отрасли до 2025 года на завершающем этапе "предусматривает полный отказ от потенциально опасных технологий и, прежде всего, на подземном способе добычи, планомерную ликвидацию шахт с особо опасными условиями и реализацию корпоративных программ по сохранению здоровья работников".

Говоря о реструктуризации отрасли, Новак сообщил, что "с 1994 года было закрыто 188 шахт и 15 разрезов - в основном это высоко опасные объекты, а с территорий ликвидированных шахт переселено более 62 тыс. семей".

Глава Минэнерго добавил, что "на сегодняшний день в очереди (на переселение) стоит 9 тыс. 900 семей". "Минфин раньше выделял по 1 млрд на их переселение, с 2020 года предусматривается по 2 млрд рублей. Это означает, что в год мы будем переселять примерно 900 семей, то есть мероприятия могут закончиться через 10 лет", - отметил он.

Министр обратился к президенту с предложением поручить "ускорить этот процесс и обеспечить завершение переселения семей шахтеров в течение ближайших трех или пяти лет". "Если бы было ваше поручение (...), мы бы в рамках бюджетного процесса с Антоном Германовичем (Силуановым - первым вице-премьером, главой Минфина) этот вопрос проработали", - сказал Новак.

Также Новак сообщил, что новая стратегия развития угольной отрасли РФ до 2035 года, которую Минэнерго планирует в сентябре внести в правительство, предусматривает рост добычи с 440 млн тонн в год до 550 млн тонн по первому и до 670 млн тонн по второму, оптимистичному варианту.

Год назад в конце августа Путин провел в Кемерово заседание президентской комиссии по ТЭК, по итогам которой правительству и было поручено подготовить обновленную отраслевую стратегию до 2035г.