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22.08.19 15:15

Мэрия Москвы отклонила все заявки на акции протеста 31 августа

© РИА Новости. Алексей Куденко
22 августа. Interfax-Russia.ru - Глава Совета депутатов Гагаринского района и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Елена Русакова сообщила, что мэрия Москвы отказалась согласовать заявленное на 31 августа шествие по Тверской улице.

"Очередной отказ. Причём мы предлагали два варианта, второй - всем известный типовой маршрут по бульварам до просп.Сахарова. Он вообще обойдён молчанием", - написала в Русакова в "Фейсбуке".

Отказ пришел также на заявку Либертарианской партии России (ЛПР) на шествие. Они заявляли шествие по бульварам, от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова.

"Ну, теперь нам отказали даже без предоставления альтернативных вариантов. Марши Немцова 5 раз с той же заявленной численностью там проводить получалось. Пойдем судиться с мэрией", - написал в "Твиттере" секретарь московского отделения ЛПР Ярослав Конвай.

По закону согласование митингов носит уведомительный характер - мэрия не может отказать заявителям, не предложив альтернативной площадки. В ответе на заявку этого нет. В качестве причины отказа указано, что на заявленной площадке отсутствует место для требуемых 10 тыс. человек. Марши памяти Бориса Немцова регулярно собирали по указанному маршруту примерно такое же количество человек.

Не согласовали власти и заявки помощницы экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова Эльвиры Вихаревой и руководителя психологической службы организации "Русь Сидящая" Ивана Брушлинского. Одна предполагала митинг на проспекте Сахарова, другая - в начале проспекта Мира. В обоих случаях альтернативная площадка предложена не была.

"Ни в одном случае она (мэрия) не предложила альтернативы, хотя обязана сделать это по закону. Больше того: в связи с тем, что одни и те же заявители (Эльвира Вихарева и Иван Брушлинский) подали уведомления на две альтернативные площадки (проспекты Мира и Сахарова), в мэрии сообщили, что сомневаются в их возможности обеспечить проведение сразу двух акций. То есть еще раз: в митинге на проспекте Мира отказано из-за проспекта Сахарова, а в митинге на проспекте Сахарова отказано просто так", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе лидера Партии перемен Дмитрия Гудкова.

Ранее в августе мэрия Москвы отказалась согласовать оппозиционерам акцию в поддержку требований допуска до выбора независимых кандидатов и прекращения уголовных дел на выходные 24-25 августа. После этого сразу несколько групп подали заявки на 31 августа.

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