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22.08.19 15:13
Путин поддержал профсоюз угольщиков по вопросу медобеспечения шахтеров
"Для меня даже несколько неожиданным и странным является то, что Иван Иванович (председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Мохначук - ИФ) сказал. Это касается медицины. Это чрезвычайно важно, и не думаю, что это большая нагрузка на бизнес. Что здесь такого? Это касается условий соблюдения труда и безопасности в угольной отрасли", - сказал он в четверг на совещании с руководителями угледобывающих регионов России.
"Не понимаю, почему нельзя выстроить работу таким образом, чтобы все участники этого процесса имели отношение к этой составляющей работы в шахтах, в том числе и рядовые работники", - продолжил глава государства.
Так он отреагировал на выступление Мохначука, который пожаловался на то, что уже в течение ряда лет не удается решить вопрос медицинских осмотров горняков перед сменой и после ее завершения, а также проблему реабилитации шахтеров после работы. Эта ситуация, по словам лидера профсоюза, приводит к тому, что количество горняков, умирающих на рабочем месте от проблем со здоровьем, превышает количество жертв в результате аварий.
Также Мохначук обратил внимание президента на проблему оценки особо вредных условий труда.
"У шахтеров взяли и выкинули из методики такие вредные факторы, как освещенность под землей и микроклимат", - сказал он, отметив, что 15% травм у шахтеров связаны с низким освещением в забое.
"Тоже не можем решить вопрос шесть лет. Мы бодаемся с работодателями, они не хотят идти на это. Понятно, что за этим стоят некие платежи в Пенсионный фонд, если вредные факторы. Но сегодня по факту они платят... Дополнительных денег, по сути, и не надо. Просто надо это узаконить, чтобы не было проблем у нас и у шахтеров", - добавил Мохначук.
Кроме того, он отдельно остановился на вопросах, связанных с льготами для работников отрасли.
В качестве примера он привел шахтера, который в Воркуте работал буровым мастером 32 года под землей, но он не имеет права на льготную пенсию, так как в соответствующем списке профессий, имеющих право на такие льготы, указано "мастер буровой установки".
"Казалось бы, мастер буровой установки или буровой мастер, какая разница?" - добавил Мохначук.
По его словам, федеральные ведомства формально подходят к этому вопросу и отказываются его решать.
"Какая-то ерунда. Явно натянутая вещь - буровой мастер или мастер буровой установки. Просто чушь какая-то. Это должно быть приведено в соответствие со здравым смыслом", - отреагировал на это президент.
Он заметил, что по итогам его совещания с руководителями угледобывающих регионов будет подготовлен перечень поручений, в который в обязательном порядке будут включены указанные вопросы.
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