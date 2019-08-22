Цивилев предложил Путину ввести долгосрочный ж/д тариф для угольщиков

22.08.19 15:18

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

22 августа. Interfax-Russia.ru - Для развития угольной отрасли необходим долгосрочный тариф на перевозку угля по железной дороге, считает губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"Нужен долгосрочный понятный тариф на перевозку на желдороге, чтобы правила не менялись", - сказал Цивилев в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с губернаторами угледобывающих регионов в четверг.

Такой тариф мог бы формироваться на основе правила "инфляция минус", отметил глава Кузбасса.

"Этот общий долгосрочный тариф даст возможность развивать угольную отрасль", - резюмировал губернатор.

По его словам, для быстрого и эффективного развития отрасли также необходимо "упреждающее" развитие Восточного полигона РЖД, а также решение проблемы переселения людей из ветхого и аварийного жилья в течение трех лет.

Как ранее сообщалось со ссылкой на данные угольных компаний Кузбасса, с конца 2018 года ж/д тариф вырос более, чем на 60%, при этом рост тарифа совпал с падением цен на энергетические угли.

В ходе совещания по проблемам ж/д транспортировки угля с участием руководства РЖД, властей Кузбасса и угольных компаний в июне в Кемерово, угольщики предложили разработать методику ежеквартальной корректировки расчета уровня тарифов, расценок операторов и стивидорных компаний в зависимости от уровня средней цены продажи угля на внешнем рынке за предыдущий квартал.