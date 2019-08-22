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Российские ученые не будут восстанавливать разрушенные памятники Пальмиры

© РИА Новости. Михаил Алаеддин
22 августа. Interfax-Russia.ru - Российские ученые помогут сирийским коллегам воссоздать музей в Пальмире; восстанавливать разрушенные войной памятники не планируется, сообщил журналистам в четверг генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"Никто не собирается восстанавливать памятники Пальмиры. Во-первых, в Сирии еще идет война, также существуют принципы реставрации ЮНЕСКО, которые не предполагают восстановления сильно разрушенного. Кроме того, когда идёт война и люди голодают, а рядом восстанавливают роскошь, это вызывает нехорошие реакции", - отметил Пиотровский.

Он добавил, что при участии российских ученых планируется воссоздание музея Пальмиры.

"Мы не готовы говорить, что восстановим всю Сирию. Мы готовы принять участие в совместном восстановлении музея. Мы считаем, что это правильный путь. Музей будет привлекать туристов, создаст рабочие места", - сказал Пиотровский.

"Здание прежнего музея разрушено, но коллекцию удалось сохранить, большая часть вывезена, кое-что и там осталось. Нужно восстановить здание, обновить экспозицию, вдохнуть в него жизнь, чтобы он стал современным музеем. Вещи есть, а мы будем принимать участие в структурировании", - добавил он.

По слова директора Эрмитажа, воссоздание музея займёт полтора-два года.

Как сообщила накануне пресс-служба Института истории материальной культуры РАН, ИИМК и Эрмитаж подпишут в ноябре с генеральным департаментом музеев и древностей Сирии (DGAM) договор о сотрудничестве для активизации российского участия в изучении и сохранении культурного наследия Сирии.

Первая официальная встреча представителей сирийской стороны и директора ИИМК РАН Натальи Соловьевой состоялась 20 августа. По видео-конференц-связи в беседе участвовал Пиотровский. С российской стороны в переговорах также участвовал архитектор, специалист по римской архитектуре Максим Атаянц.

Он займется цифровой реконструкцией храма Бэла, разрушенного боевиками запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. Его тщательная проработка деталей архитектуры дополнит 3D-модель, созданную специалистами ИИМК РАН и Эрмитажа.

"На переговорах шла речь о том, что российские специалисты будут помогать сирийским коллегам планировать восстановление памятников Пальмиры с помощью 3D-модели этого древнего города, которая была передана Директору DGAM в ходе визита. Представители сирийской стороны отметили, что они очень нуждаются в российских специалистах", - говорится в сообщении.

В ближайшие дни группа российских ученых вновь полетит в Пальмиру, чтобы завершить аэрофотосъёмку объектов культурного наследия ЮНЕСКО.

В марте 2016 года сразу после освобождения Пальмиры ИИМК РАН выступил с инициативой проведения аэрофотосъемки с применением беспилотного аппарата, с тем, чтобы зафиксировать все изменения и построить 3D-модель города, которая должна была помочь реставраторам в воссоздании исторического облика древних памятников.

В ноябре 2017 года Россия передала Сирии трехмерную цифровую модель Пальмиры. На основе 3D-модели специалисты ИИМК РАН создают геоинформационную система систему (ГИС) "Пальмира", которая включает историю самого памятника, историю его исследования, 3D-модель объектов, все сделанные когда-либо чертежи и опубликованные труды о Пальмире.

Пальмира - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. В городе расположены памятники архитектуры первого и второго века нашей эры: более тысячи колонн, римский акведук, множество гробниц. До начала конфликта в Сирии Пальмиру ежегодно посещали более 150 тыс. туристов.

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