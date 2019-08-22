Глава Ингушетии освободил от должности министра экономики республики

22.08.19 15:28

© РИА Новости. Руслан Кривобок

22 августа. Interfax-Russia.ru - Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов свои указом освободил от занимаемой должности руководителя министерства экономики, промышленности, торговли и туризма Тамерлана Вышегурова по собственному желанию, сообщили агентству "Интерфакс-Юг представитель правительства республики.

"Калиматов принял отставку Вышегурова. Указ об освобождении его от должности министра подписан", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Вышегуров 20 августа написал заявление об увольнении по собственному желанию. Указом глава региона на эту должность он был назначен 11 июня этого года.

На посту министра экономики, промышленности, торговли и туризма Вышегуров сменил Умалата Торшхоева. До назначения на министерскую должность он работал помощником-советником тогдашнего руководителя региона Юнус-Бека Евкурова, который сейчас занимает пост замминистра обороны РФ. До перехода на работу в администрацию главы республики Вышегуров занимал должность руководителя регионального управления ФНС России.

Вышегуров стал шестым чиновником в структуре регионального правительства, который решил покинуть пост по собственной инициативе за последнее время.

11 июля после совещания у Калиматова о ходе строительства и своевременному вводу в эксплуатацию объектов инфраструктуры занимаемую должность по собственной инициативе решил покинуть первый вице-премьер правительства Ингушетии Багаудин Оздоев, с мая 2017 года курировавший в кабинете министров вопросы строительства и ЖКХ.

Через несколько дней заявления об увольнении написали его брат-близнец глава Минфина Бекхан Оздоев, а также министр образования Ингушетии Юсуп Костоев.

1 августа Калиматов принял отставку вице-премьера - постпреда республики при президенте РФ в Москве Алихана Цечочева, который переходит на работу в федеральное министерство по делам Северного Кавказа в качестве советника главы ведомства.

11 августа подал прошение об отставке 56-летний экс-начальник ОВД Сунженского района Ингушетии, секретарь Совета безопасности Ахмед Дзейтов, возглавлявший этот орган с конца ноября 2015 года.

В начале июля этого года врио главы республики Калиматов снял с должностей девять советников-помощников, которые были назначены его предшественником Юнус-Беком Евкуровым.