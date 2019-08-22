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22.08.19 15:32

Владимирский губернатор запретил ввоз мусора из других регионов РФ

© РИА Новости. Максим Богодвид
22 августа. Interfax-Russia.ru - Ввоз мусора на территорию Владимирской области из других регионов РФ в новую территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Владимирской области включен не будет.

Соответствующее распоряжение дал губернатор региона Владимир Сипягин, сообщает пресс-служба обладминистрации в четверг.

В настоящее время в области ведется корректировка схемы обращения с ТКО. В частности формируется новый перечень объектов обработки, утилизации и захоронения отходов; проводится оптимизация логистики их транспортировки, а также корректировка данных о фактических объемах транспортирования отходов и актуализацией реестра мест их накопления.

Отмечается, что в регионе продолжаются конкурсы на выбор регоператоров по обращению с ТКО. На сегодняшний день уже заключено соглашение с муромским ООО "ЭКО-Транс", которое будет обслуживать зону, включающую в себя города Гусь-Хрустальный и Муром, а также Гусь-Хрустальный, Меленковский, Муромский и Селивановский районы области.

Ранее сообщалось, что власти Владимирской области отложили до 1 января 2020 года введение в регионе "мусорной реформы". В обладминистрации сообщали о расторжении соглашения с выбранным по конкурсу в 2018 году региональным оператором "Владэкотехпром". Причиной расторжения контракта, как писали местные СМИ, послужило отсутствие договоренности оператора "Владэкотехпром" и мусороперевозчиков о совместной работе, так как "договора, предложенные новым региональным оператором по обращению с ТКО, составлены так, что их невозможно выполнить".

Также сообщалось, что власти Владимирской области планируют актуализировать существующую территориальную схему обращения с ТКО для того, чтобы исключить ввоз на территорию области мусора из других регионов. Ранее действовавшая схема по обращению с ТКО предусматривала ввоз в регион мусора из Московской области.

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