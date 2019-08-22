Севший на кукурузное поле А321 "Уральских авиалиний" подготовили к эвакуации

22.08.19 15:52

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

22 августа. Interfax-Russia.ru - Следственный комитет России и комиссия МАК в четверг завершили работу на месте аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний" в кукурузном поле в Подмосковье, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Воздушное судно полностью подготовлено к эвакуации: топливо удалено, элементы систем, содержащие давление жидкостей и газов, такие как гидроаккумуляторы, пожарные баллоны, кислородные баллоны разряжены или сняты", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что с 23 августа после согласования с ГИБДД Раменского района Московской области воздушное судно будет разрезано и вывезено по частям на утилизацию.

"В будущем авиакомпания не планирует эксплуатировать никакие части данного самолета", - подчеркивается в сообщении.

В настоящее время на месте инцидента работают инженеры и авиатехники "Уральских авиалиний".

Airbus А321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, совершил аварийную посадку утром 15 августа в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области на кукурузном поле. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Причиной происшествия называют попадание птиц в оба двигателя самолета.

Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам самолета, а также наградил остальных членов экипажа орденами Мужества.