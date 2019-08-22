Тульские пряники полетели в космос

22.08.19 16:05

Фото с сайта правительства Тульской области

22 августа. Interfax-Russia.ru - Ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-14", стартовавшая в четверг с космодрома Байконур, впервые доставит в космос тульские пряники, сообщила в четверг пресс-служба правительства Тульской области

Знаменитое тульское лакомство на Байконуре сопровождали тульские волонтеры Анна Курдюкова и Сергей Кузнецов.

После стыковки с Международной космической станцией, которая запланирована на 24 августа, тульские пряники перенесут из корабля в российский сегмент станции. В сентябре пряники вернутся на Землю.

Как сообщалось, по инициативе губернатора Алексея Дюмина тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна" совместно с госкорпорацией "Роскосмос" создала оригинальный дизайн 140-граммового "Первого космического тульского пряника" и выпекла первую партию знаменитого лакомства для отправки на Международную космическую станцию. По возвращении из космоса пряники будут переданы в музей фабрики-производителя.