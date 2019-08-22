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22.08.19 16:19

Восстановительные работы начались на 42 первоочередных соцобъектах в Иркутской области

© РИА Новости. Игорь Зарембо
22 августа. Interfax-Russia.ru - Восстановительные работы начаты на 42 из 70 социальных объектов, пострадавших в результате наводнения в Иркутской области, сообщил в четверг вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Мы выбрали 70 первоочередных объектов, на сегодняшний день по 42 уже приступили к работе. Еще раз обращаю внимание на школы - включены 23 школы, 14 детских садов, четыре объекта социальной сферы, 24 объекта здравоохранения", - сказал Мутко на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Он напомнил, что все объекты образования должны быть введены в строй к 1 сентября.

Мутко также отметил, что за ходом восстановительных работ ведется онлайн-мониторинг.

Как сообщал ранее губернатор региона Сергей Левченко, во время двух наводнений этим летом в Иркутской области было подтоплено 10 890 жилых домов, из которых более 5,4 тыс. снесено полностью или не подлежит восстановлению.

"Мы все время уточняем количество подтопленных жилых домов и помещений. На сегодняшний день в список получивших повреждения включено 10 890 домов и 17 370 помещений во всех муниципальных образованиях региона, где были подтопления", - сказал Левченко.

По его словам, во время наводнения потоками было полностью снесено 1 311 домов. Еще 4 191 дом получил повреждения, не совместимые с восстановлением - по ним принято решение о сносе. Ремонту подлежат 3 846 домов.

Губернатор отмечал, что большинство снесенных и идущих под снос домов находится в Тулуне, подлежащих ремонту и восстановлению - в Нижнеудинске. Эти два города наиболее серьезно пострадавших от наводнения.

"Ситуация в Нижнеудинске зеркальна Тулуну - там надо отремонтировать почти в пять раз больше жилых помещений, и построить менее 100 домов", - говорил Левченко.

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