Лунную программу России обнародуют в конце осени

22.08.19 16:29

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

22 августа. Interfax-Russia.ru - Роскосмос и РАН представят Лунную программу России в конце осени, сообщил журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"По решению Совета Безопасности России мы должны представить такую программу совместно с РАН в конце осени этого года".

По его словам, в данный момент элементы программы внимательно изучают на предмет их реализуемости.

В мае этого года Рогозин сообщал, что Роскосмос совместно с РАН в октябре подготовит доклад для правительства "по Луне, Венере и Марсу".

Ранее Рогозин сообщил, что к 2030 году Россия планирует высадить человека на Луне. В 2029 году пройдет пилотируемый полет к спутнику Земли.

Генконструктор РКК "Энергия" также говорил, что первая высадка российских космонавтов на Луну запланирована на начало 2030-х годов. По его данным, строительство лунной базы планировалось начать в конце 2020-х годов. Согласно представленной им "дорожной карте" Лунной программы, первая экспедиция должна продлиться две недели.